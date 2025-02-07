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高雄女遭殺棄河！高大成曝嫌犯5次運屍原因　稱「動機應是情財」

記者白珈陽、劉人豪／台中報導

高雄市發生碎屍命案，一名71歲的林姓婦人大年初五(2日)騎車出門後失聯，警方昨(6日)尋獲時已遭73歲張姓男子肢解並棄屍河渠，高雄地院法官今(7日)上午開庭審理後，裁定張嫌羈押禁見。知名法醫高大成認為動機應該是情財，仇是比較不可能，張男會分屍分5次丟棄，就是怕人發現，另外屍塊疑似被剝皮，高大成說應該不是張男做的，屍塊丟到水裡的話會把皮膚跟肉分開，看起來就像剝皮。

▲▼ 知名法醫高大成 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲知名法醫高大成指出，殺人動機應該是情財，仇是比較不可能。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方發現，張男於3日清晨6點至上午10點之間，12度進出家門、形跡可疑，其中至少5度帶著可疑物品外出丟棄，懷疑林婦恐在屋內遭到殺害，並在張男住家中發現多處血液噴濺痕跡，隨後循線於6日在前鎮5號船渠尋獲婦人的遺體，不過婦人已遭到張嫌持菜刀分屍，目前僅尋獲腳掌、內臟與身體極度不完整屍塊，且還被魚啃食，難以辨別；經鑑識中心進行DNA比對後，確認撈起的屍塊均為林婦所有。檢方認為張男其涉嫌重大，依殺人罪嫌向法院聲押，高雄地院法官今上午開庭審理後，裁定張嫌羈押禁見。

▲73歲張姓男子涉有重嫌，遭檢警移送。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲73歲張姓男子涉有重嫌，始終閉口拒談案情。（圖／記者許宥孺翻攝）

高大成說，張男至少分了五袋丟棄在河裡面，張男家中的牆壁、地板、浴室、排水孔都有檢測出血跡，認為張男跟林女兩個年紀都大了，要直接拿刀子把她刺死一定會噴血跡，所以可能讓林女吃藥睡著或是怎麼樣。

高大成指出，一般殺人分屍都會拖去浴室，所以可能是浴室分屍，裡面的血跡、肉屑等，在排水管裡面都可以找到，做DNA比對就知道是不是死者。再來有找到個屍塊，屍塊很重要就是看切點，因為人的手跟腳都很長，所以撿到屍塊就可以判斷是不是人，另外如果切面很平，有可能是大隻的美工刀，用剁的可能就是家中的菜刀，應該可以找到凶器。

▲楠梓分屍,高雄婦人失蹤一夜未歸，尋獲時已被分屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲楠梓分屍案，高雄婦人失蹤一夜未歸，尋獲時已被分屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

高大成表示，找到屍塊的時候，一定要看胃裡面有沒有破壞，膀胱裡面採取藥物反應，跟陰道裡面有沒有精液，看有沒有發生關係，為了什麼在爭吵，跟死者指甲有沒有對方的皮膚，而且雙方的年紀，到底是為了感情還是為了錢，應該是兩樣都有，可能跟林女借錢。高大成認為，張男年紀大了，所以要把這個屍塊拿去丟會比較困難，如果太大塊比較難搬，分成5次搬也很重，如果50公斤就是一次要10公斤，張男這樣做就是怕人發現。

高大成說明，人的肉都是密封的，被切開後肉、肌肉跟皮膚就會進水，丟到水裡的話水會吸進去，把皮膚跟肉分開，所以會膨起來，膨起來爆開後就好像是剝皮，所以剝皮應該不是張男做的。高大成也說，一般殺人不會放在自己家中，都是拿去外面丟，會分屍大多是熟人所為，如果不是熟人也不用分屍，法官的判斷認為分屍是殘忍手段，但對兇手來說分屍是一個逃避的手段，應該99%是張男殺的，但要看怎麼去定罪，他家有血跡反應、監視器、袋子等，看林女身有沒有受傷，沒有的話是不是用安眠藥，主要是動機，應該是情財，仇是比較不可能。

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