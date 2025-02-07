快訊／碎屍嫌住家3組血跡鑑定出爐　左營失蹤婦和大嫂確認遇害

▲73歲張姓男子涉連環碎屍案，警方移送地檢署偵辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市發生連環碎屍案件！繼昨日71歲趙林姓婦人遺體被發現分屍丟棄前鎮河後，警方又於73歲張嫌住處驗出其他2名女子的DNA。警方今(7日)證實，血跡樣本其中一件與左營75歲失蹤的張姓婦人吻合，另一件也確認是去年底失聯的75歲黃姓兄嫂。

高雄市警察局長林炎田今日下午親上火線召開記者會，針對張姓嫌犯殺人棄屍案偵辦結果進行最新回應。林炎田表示，張姓犯嫌雖對案情矢口百般狡賴，但住家內採獲血跡生物跡證，案情涉嫌重大，6日下午已將張嫌移送偵辦，高雄地院裁定羈押禁見。

林炎田指出，張嫌住家內採獲3組不同的女性DNA，經比對全市失蹤人口，其中一名75歲張姓年長婦人符合張嫌作案類型，經過調閱監視器，發現張婦在1月17日進入張嫌住家，並確認其中一組血跡DNA為張婦所有。

▲左營張姓婦人失蹤於1月17日去過三民公園，當日前往張嫌住家後遇害。（圖／記者許宥孺翻攝）

林炎田表示，第3組血跡已清查轄內失蹤人口，並已連繫家屬採驗DNA比對，並與大嫂的家屬有吻合，後續將借提人神共憤的張嫌繼續偵訊。

據悉，張嫌的兄嫂在去年11月27日就與家人失聯，兒子於12月15日在新北勢汐止分局報案失聯，案件轉至高雄，楠梓分局勤區員警於24日前往75歲黃姓婦人住家查訪，管理員表示，黃姓婦人平日獨居，未見其人影。

林炎田指出，遇害的趙林姓婦人、張姓婦人與黃姓兄嫂的血跡都是在同一房間採採集到，張嫌個頭不大、身形瘦小，目前並未有跡證指出可能有共犯，目前所調閱監視器畫面，僅看到張嫌一人和趙林姓、張姓婦人。