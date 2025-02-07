快訊／高雄碎屍人魔家中殺3女　鄰曝深夜傳恐怖聲：他在鋸東西

▲高雄碎屍殺人魔屋內涉殺3女，鄰居驚爆：深夜曾聽他在鋸東西。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄驚爆連續殺人碎屍案！嫌犯張姓男子涉嫌殺害3名婦人，警方在屋內採到3組不同的女性DNA型別，除了楠梓區的林姓婦人被殺後碎屍，另外還有左營張姓婦人、張嫌大嫂等人也證實遇害。附近鄰居指出，張嫌平時鮮少與人互動，鄰居更透露曾在深夜聽過張嫌家裡傳出疑似「鋸東西」的聲音，現在確認發生殺人碎屍，回想起來相當驚嚇。

據了解，綽號「台北仔」的張姓兇嫌常對外稱他是台北來的，平時獨居在前鎮住所，鮮少跟鄰居有所往來，也很少主動打招呼，但曾被目擊全身脫光「露鳥」在住家陽台吃飯。

▲高雄碎屍殺人魔屋內涉殺3女，鄰居爆：深夜曾聽他在鋸東西。（圖／記者賴文萱攝）

目前警方在張嫌屋內有採到3組不同的女性DNA型別，所以除了楠梓區的林姓婦人被殺後碎屍，另外還有左營的張姓婦人也證實遇害，其中第三組血跡是張姓嫌犯的大嫂。

附近鄰居表示，先前在深夜11點多，曾聽過張嫌家中傳出疑似在鋸東西的聲音，如今想起來渾身雞皮疙瘩。目前雖然張姓男子堅不吐實，也被監視器拍到疑似丟包屍體的身影，不過他卻以丟舊衣服為理由來企圖擾亂專案小組的偵辦方向。

張姓男子在2月6日晚間被移送到高雄地檢署，同時在7日上午11點裁定羈押。專案小組指出，張嫌作案特殊手法，因於現場採證發現有3組不同女性DNA型別，遂展開全面性清查失蹤人口，比對本市左營區亦有一名張姓婦人，符合張嫌作案類型。

經調閱監視器影像追查，張婦1月17日先出現於本市三民公園，再與張嫌共同出現於本市前鎮區，於當天下午進入張嫌住處後便無外出，顯見渠涉嫌重大，本局將持續借提張嫌擴大偵辦，以釐清案情。

高雄市政府警察局表示，對於張嫌針對年長婦女兇殘作案手段毫無人性、喪心病狂、令人髮指，警方將積極蒐集相關事證，不容其百般狡賴，務必將張嫌接受司法偵審，以淨化本市治安，給予市民安心的生活環境。