再次封殺上海官員　陸委會：宜由觀光「小兩會」溝通後再申請

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

台北市政府今年依慣例邀請上海市官方代表參加台北燈節，並向陸委會提出來台申請，但繼上海市台辦主任金梅為首的第一團被駁回後，由上海市文旅局副局長金雷帶隊的第二團也在6日被駁回。對此，陸委會回應，此團來台行程，部分涉及旅遊觀光踩線，宜由觀光「小兩會」溝通後，再行申請來台。

陸委會7日表示，兩岸觀光涉公權力事項，為了保障國內旅行業者、民眾的最大利益，及確保兩岸旅遊健康有序發展，兩岸觀光旅遊踩線團來台，應透過觀光「小兩會」溝通及安排，「政府刻就中國大陸民眾來台團體旅遊事宜，循觀光「小兩會」機制，洽詢陸方配合共同推動辦理。」

陸委會指出，台北市政府1月20日專案申請上海市文旅局等一行於2月11日至14日來台參加「台北燈節」等活動，「此團來台行程，部分涉及旅遊觀光踩線，宜由觀光『小兩會』溝通後，再行申請來台。」

陸委會說，本案經政府整體評估，現階段不予同意上海市文旅局團來台。

陸委會強調，兩岸涉公權力事務係屬中央機關權責，提醒各級地方政府、相關民間公協會，應遵守兩岸條例相關規範，並配合政府透過「小兩會」溝通的政策，以維護國家整體利益，並保障國內旅行業者與民眾權益，「勿擅自與陸方合作推動兩岸觀光相關事項，以免觸法。」