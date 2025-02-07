陸涉密人員被吸收成間諜48小時內被逮　哀嘆：沒想到你們這麼快　

▲大陸一名涉密人員將情資售賣給外國情報機構被逮。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國安部近期破獲一起涉密人員遭吸收叛變成為間諜的案件。一名韓姓男子利用借調至所處單位核心涉密部門工作的機會，使用私人硬碟，悄悄從單位涉密電腦中拷貝一批重要文件資料和數據。對於無法拷貝的內容，他則直接用手機偷拍留存，由於竊取內容資訊龐大，韓姓涉密人員還專門購買兩塊大容量行動硬碟便於作案。

《央視》報導，近期，國家安全機關第一時間偵破一起重要涉密人員主動投靠境外間諜情報機關的重大間諜案件，及時制止賣密行為，有力維護了國家安全。

調查顯示，這名韓姓涉密人員於日常生活中經常瀏覽一些網路博主發佈的「炫富」影片，對紙醉金迷、奢靡享樂的生活方式十分嚮往，為滿足個人慾望，韓姓涉密人員利用工作便利，生出以涉密文件資訊換取金錢的念頭。

韓姓涉密人員竊取資訊後，在網路上以匿名方式與境外情報機關聯繫，先提供少部分涉密文件當作「見面禮」，獲得部分金錢報酬，就在第一次出賣情資成功後，他企圖將剩餘文件全數賣出，此時，其行為已被大陸國家安全機關掌握。

大陸國家安全機關在其出賣首筆情資48小時內便收網，將其抓捕歸案。當國安警出現在韓姓涉密人員身旁時，他還在電腦前與境外情報機關討價還價，準備售出更多機敏資訊。當他看到國安警時，韓姓涉密人員當場嚇呆，發出「沒想到你們這麼快」的哀嘆。

根據大陸《中華人民共和國反間諜法》相關規定，參加間諜組織或者接受間諜組織及其代理人的任務，或者投靠間諜組織及其代理人，屬於間諜行為。韓姓涉密人員以現行犯當場被逮，後續交由檢警機關持續深入處置。