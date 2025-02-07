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吳春城爆「壯世代標案」海撈11億！疑未利益迴避　北檢分案要查了

▲▼民眾黨新春團拜，圖為立委吳春城。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨立委吳春城爆出未利益迴避，拿下政府多項標案。（圖／民眾黨提供）

記者吳昌松、黃資真／台北報導

民眾黨立委吳春城推動「壯世代政策與產業發展促進法」，民進黨團指控疑無利益迴避，妻子掛名負責人的2家公司就拿走疾管署超過25%的標案，海撈超過11億。是否涉《圖利罪》、《公職人員利益迴避法》，台北地檢署已分「他」字案調查。

吳春城大力推動「壯世代」及相關政策，他所創立的「壯世代協會」也拿到許多標案，且直至去年底仍身兼壯世代教科文協會理事長、搶先註冊相關商標，引發利益輸送質疑。

民進黨立委陳培瑜表示，媒體公關公司「爆米花」（爆米花數位資訊股份有限公司）以及「民意顧問」（民意傳播顧問股份有限公司）即屬於吳春城委員的「戰國策系統」之下，且負責人皆掛名為吳的妻子，控吳疑似為了藉此謀取私利，而非公共利益。

不僅如此，因吳被踢爆早將「壯世代」三字註冊商標，日前雖已辭去壯世代教科文協會理事長一職，但家人仍在相關單位工作，疑似違反利益迴避之規範。事後吳春城再發聲，在取得壯世代教科文協會、壯世代社會企業的同意後，代為發表聲明，強調「不參與中央政府及所屬機關標案」、「商標願提供公益用途無償使用」。

爭議延燒不停，對此，台北地檢署已分「他」字案調查，詳查吳究竟是否涉及《圖利罪》、《公職人員利益迴避法》罪嫌。

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