國艦國造、無人機園區預算被凍50%　行政院施政報告吐苦水

▲國造潛艦海鯤號。（圖／台船提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院日前發布立法院第3會期的施政報告，除了說明「國防自主」6大政策方向外，也趁機「吐苦水」，指出「國艦國造」預算被凍結50%、無人機產業園區114年度預算遭凍結50%，恐錯過輸出許可等最佳時機，推遲無人機技術發展，不利作戰韌性及不對稱戰力形成，對建軍備戰有不如預期之影響。

報告中指出，國軍依「提升後備戰力、建構不對稱作戰、強化防衛韌性及厚植灰色地帶應處能量」等面向，持續籌獲各項先進武器及裝備。為因應未來作戰需求，同步尋求國內廠商採委製、研發及商購方式籌獲武器，從「國防科技研究」、「國機國造」、「國艦國造」、「海空戰力提升計畫」、「無人機及反制系統」、「自主修（維）護」等，6大方向落實國防自主政策。

其中，在「國艦國造」、「無人機及反制系統」部分，行政院特別點出預算遭到凍結的困境，若不及時予以解凍，會對後續規劃與戰力形成有所不利。

在「國艦國造」部分，行政院指出，將持續推動潛艦等4型艦籌建，高效能艦艇第1批（6艘）及新型救難艦，已分別於113年3月26日及10月23日交艦；高效能艦艇第2批（5艘）刻正建造中，新一代輕型巡防艦均按計畫節點管制建造，潛艦目前執行泊港測試作業。

行政院提到，114年度潛艦預算遭凍結50%，若無法及時順利解凍，除遲滯全案進度外，亦將影響國內廠商投資意願及增加裝備輸出許可無法如期取得之風險。

另外，在「無人機及反制系統」部分，行政院指出，鑑於無人機在戰場中可發揮創新不對稱作戰效能，國軍持續採多元管道方式籌獲各類型無人機及反制無人機裝備，以強化整體作戰能力。但無人機產業園區114年度預算遭凍結50%，如未能及時解凍，將推遲無人機技術發展，不利作戰韌性及不對稱戰力形成。