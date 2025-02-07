精進一年期義務役訓練　新訓階段就要操作無人機、刺針飛彈

▲國防部精進一年期義務役訓練，規劃自今年起新訓階段就要操作無人機、刺針飛彈。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院本週發布立法院第3會期的施政報告，國防部在去年恢復1年期義務役的徵招，經1年的實施後，檢討相關精進措施，預計2025年起入伍的1年期義務役新兵，在8周的新訓期間也要接受無人機、反裝甲火箭、人攜式刺針飛彈等訓練課程，落實新制義務役學習新式武器專長的目標，奠定役男下部隊後深化專長訓練的基礎。

根據報告內容，國防部自113年1月1日起回復徵集1年期義務役男，截至12月底止，已徵集6956人。配合入營服役人數，國軍已完成野戰服等14項服裝經理品與戰鬥個裝籌補，以及化學防護面具等27項一般裝備調撥；另外，也完成凌雲崗營區等8處「興安專案」新建兵舍及龍門營區等23處營舍優化，完備接訓配套作業。

報告指出，役男依入伍、駐地訓練、基地訓測及聯合演訓等階段實施完整訓練，113年度入伍訓練已完訓23梯次、近5996人，達「合格戰鬥兵」訓練目標，奠定後續部隊訓練基礎。

檢討過去1年役男訓練成效，國防部規劃自114年起，於8週入伍訓練課程期間，增加手槍、機槍實彈射擊，以及無人機、反裝甲火箭、人攜式刺針飛彈操作等訓項，強化義務役單兵戰鬥職能，並奠定部隊訓練基礎。

此外，為強化替代役男的民防應變勤務執勤能力，未來將持續精進替代役役男民防訓練課程，並規劃於114年納入防災士培訓，以強化役男自衛防護、緊急救護及防災避難等專業性民防工作執勤能力。

報告指出，113年度計有1萬1656人完成民防基礎訓練、1萬405人完成專業訓練、8100人接受民防在職訓練、7132人接受實作演練及測考。