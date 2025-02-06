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在野黨指聯合服務中心酬庸　行政院舉實例反駁：成績有目共睹

▲▼發言人李慧芝出席行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院藍白黨團刪除114年度行政院及所屬預算案第4目「聯合服務費」項下「業務費」3652萬6000元，刪砍比例達99%，但近期卻不斷指控聯合服務中心沒有功能。對此，行政院發言人李慧芝今（6日）表示，部分在野黨過去執政時期或許存有酬庸情事，但近年來，地方聯合服務中心的服務成績有目共睹，不是幾句政治語言就能夠輕易抹煞。

李慧芝指出，台灣是具有豐富地貌的島嶼國家，政府政策的施行推廣，都要視各地風土民情而有因地制宜的作為，行政院在中部、雲嘉南、南部、東部、金馬離島等地區共設置5個聯合服務中心，就是希望能夠透過這些分支，藉由正副執行長以及服務中心同仁的攜手合作，推行政府政策、提升服務量能。

李慧芝舉例，以2024年的陳情案件來說，中部共受理475件、南部及東部各受理千餘件，陳情事項擴及內政、交通、農業、教育、原民、客家、財政、衛福、退撫等等包山包海的業務，而且每件的處理時間與期程都不是一個數字這麼簡單，很多案件更需要經年累月的耐心協調，需要地方聯合中心同仁四處奔波會勘。

李慧芝強調，如果沒有聯合服務中心的妥適協助，這些每年數以千計的陳情人與家屬及連帶受到影響的一般大眾，需要花費數倍甚至數十倍以上的時間與精力，來往台北與不同的中央機關部門，以解決所關切的事情。

「各地的聯合服務中心，也需要配合處理中央重大工程建設，辦理政策宣導、區域協調、實地會勘，以完整搜集民意，妥善地與在地居民溝通。」李慧芝舉例，「花東環島電網串連計畫」、「台電碧海機組開關場前清水溪河道大石清理作業」、「花東地區發展條例執行作業」（每年每縣2億的花東基金補助提案）、「台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫」等，在在都與當地民生以及國家重大建設相關，且需要透過嫻熟當地居民與地理生態環境的中央政府機關代表，才能用最快速的效率完成溝通協調，如今各個聯合服務中心被刪砍到連會勘旅費車資都付不出來，行政院感到十分遺憾。

李慧芝表示，尤其在天災劇變期間，除了地方政府外，中央也需要快速的投入資源，才能夠即時地讓受災民眾有所依歸與救助，例如颱風過後出海口淤積、農損以及涉及農水路破損；甚或地震所造成的災損修復與交通疏運，都有賴於各地聯合服務中心與地方政府的積極溝通，才有辦法在最快的時間讓民眾的生活恢復到常軌，也才能盡力讓人民的損失與影響降低。

李慧芝表示，雖然立法院尚未將總預算審查報告送至行政院，不過各部會的主計單位已按照媒體報導以及立院宣讀的內容，要求各部會撙節財源，因此不待總預算審查報告送來政院，其實已對各部會運作造成實質影響。

「行政院已請聯合服務中心維持最低程度的運作。」李慧芝表示，本周會積極進行盤點，例如包括東部辦公室的原住民權益保障、花東地區建設爭取、震災相關業務都可能受到影響，待未來總預算案送至政院後，會再行研議救濟及因應措施。

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