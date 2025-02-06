罷免活動能募款？監察院：「無明文規範」已請行政院盡速修法

▲春節期間，民進黨幕後主導的「大罷免」如火如荼進行。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

大罷免進入熱戰階段，民團於各地發起罷免連署，不過由於罷免活動所需的資金往往透過募款方式獲取，這樣的行為是否符合現行法律也引發爭議。對此，監察院今（6日）表示，目前我國《公職人員選罷法》及《政治獻金法》皆無明文規範罷免活動的募款行為，但監察院已在去年10月29日主動函請行政院加速修法，並副知內政部。

民進黨團總召柯建銘搖旗呼喚「大罷免」，全台各地湧現罷免立委人潮，然而許多罷免團體籌措資金多採募款方式，也衍生出罷免案是否能募款的爭議。監察院今日指出，罷免領銜人與被罷免人可否募款，「公職人員選罷法」及「政治獻金法」都沒有明文規定。

監察院的說明，目前對於罷免募款的問題，僅能依法行政，但考慮到近年來罷免活動的頻繁以及募款問題的出現，監察院已主動函請行政院加速修法，並副知內政部。內政部也已經開始研議「政治獻金法修正草案」，將「罷免案提議人之領銜人及被罷免人得收受政治獻金」相關規定納入修法。

行政院已於今年1月3日、1月17日召開會議，並訂於今年2月7日將召開政治獻金法修正草案第7次審查會議。監察院強調，作為政治獻金法的執行機關，他們將繼續依法行政，待相關法律加速修訂，以提供更明確的規範。