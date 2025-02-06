傳韓國瑜明合體6桃園藍委反制罷免　牛煦庭：過度腦補大可不必

▲立委牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

朝野氣氛惡劣，民進黨力推大罷免區域藍委。傳出桃園國民黨立委找上立法院長韓國瑜求救，7日將與國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政等人密會，共商反制罷免策略。對此，國民黨立委牛煦庭今（26日）指出，春酒是純粹感謝後援會鄉親的支持，這是他選前跟選民的約定，至於外傳密會、找韓國瑜求救純屬謠言，過度的腦補大可不必。

國民黨桃園6立委將於明天在蘆竹舉辦「歡樂春酒 桃園隊報告」春酒餐敘。牛煦庭解釋緣起，他2024年選立委時，因起步比較晚，在龜山、蘆竹、檜溪成立總部時，時任國民黨總統、副總統候選人都沒來，他一直覺得對長期支持他的鄉親有虧欠，所以選後做了一個約定，一定把台北的政治明星找來跟鄉親互動、拍拍照、聊聊天，「這是我跟選民的約定」。

牛煦庭指出，因為一上任立法院就血流成河，一年以後才以春酒的名義跟各地的後援會互動，起源就是這樣而已，只是因為剛好罷免是時下話題，但他覺得沒有必要做太多聯想，明天的目標就是感謝後援會一直以來的支持跟照顧。此外，他在立法院待了一年，總有一些成績，也有做紙本的工作報告向大家說明。

牛煦庭強調，這場春酒就是單純跟選民之間的互動，台北的明星來加持，至於外傳密會、桃園市府出錢，這些純屬謠言，過度的腦補大可不必。

至於反罷免策略，牛煦庭說，不管有沒有遇到罷免，桃園隊的合作都非常緊密，不管是6位委員在不同委員會互相支援，或者共同跟市政府推動市政進展和中央補助，一直以來大家就是團進團出，都是按照節奏走，如同桃園市長張善政所講，6位立委不是沒有成績，有好的成績就大聲講，會貫徹這個目標。

