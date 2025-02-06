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川普取消多元政策再加+1　西點軍校解散少數族群社團

因應川普總統針對多元、平等與包容（DEI）計畫的行政命令，解散多個學生主導的文化與專業社團。（翻攝westpoint.edu）

▲因應川普總統針對多元、平等與包容（DEI）計畫的行政命令，解散多個學生主導的文化與專業社團。（圖／翻攝westpoint.edu）

圖文／鏡週刊

美國西點軍校因應川普總統針對多元、平等與包容（DEI）計畫的行政命令，決定解散多個學生主導的文化與專業社團。這些社團原本旨在支持來自不同族群、性別與性向的學員，並為其提供交流與成長的機會。

西點軍校於本週二發佈的備忘錄指出，依照近期的總統行政命令，學校決定立即關閉包括亞太論壇社團、拉丁文化社團、黑人工程師協會社團、女性工程師協會社團在內的12個學生社團。這些社團長期以來一直致力於促進文化理解、族群合作及性別平等，並為學員提供支持與領導力訓練。

其中，女性學員組成的Corbin論壇和同性戀-異性戀聯盟（Spectrum）社團也被一併解散。這些社團的活動被指令立即停止，所有公共內容需移除或停用，並不得再使用政府時間、資源或設施進行任何形式的活動。

這一決定源自於川普政府在2024年1月簽署的一項行政命令，旨在取消聯邦機構內所有與DEI相關的計畫。該命令要求涉及的DEI員工放無薪假，並最終進行裁員。隨後，國防部也發布指導意見，要求停止舉辦各種「身份慶祝月」活動，如黑人歷史月、驕傲月等，並停止所有與文化認識有關的官方活動。

西點軍校的舉動引發了不少爭議。學校內外的多元文化支持者認為，這些社團不僅幫助來自不同背景的學員建立聯繫，也讓學員能夠在支持性環境中發展領導能力。許多過去參與這些社團的畢業生表示，這些活動促進了學員間的理解與互助，而非推動政治或意識形態的討論。

西點軍校的校方表示，目前仍有超過100個社團繼續運作，學校將會根據國防部的指導方針進行調整，確保所有活動符合政府的新政策。學校還強調，所有不在禁令名單上的其他社團將被重新審查，以確保它們符合新的規範。


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