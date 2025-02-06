柯建銘發言冗長協商沒共識　韓國瑜搖頭：待全院談話會決議開議日

▲立法院朝野協商。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院今（6日）針對「第11屆第3會期開議日」及行政院對「公職人員選舉罷免法部分條文」的覆議案相關事宜進行朝野協商。過程中因民進黨團總召柯建銘不斷進行冗長發言，最終，立法院長韓國瑜宣布，因三黨沒有共識，後續會召開全院談話會，語畢韓國瑜搖頭離開會議室。而全院談話會等於之後將直接用提案表決開議日期，及處理選罷法覆議案時間。

今日朝野協商要討論新會期開議日期，以及選罷法覆議案處理時間，原本國民黨及民眾黨都已達成共識，兩黨團同意定於2月11日處理「公職人員選舉罷免法」之覆議案，審查時，不邀請行政院院長列席說明，並由國民黨黨團推派3人、民進黨黨團推派3人、台灣民眾黨黨團推派1人進行發言。

此外，兩黨也同意2月25日（星期二）舉行第3會期第2次會議，邀請行政院院長率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢，當日質詢人數由國民黨黨團推派3人、民進黨黨團推派3人、台灣民眾黨黨團推派1人進行，質詢順序依台灣民眾黨黨團、民進黨黨團、國民黨黨團之順序輪流交叉方式進行，有關質詢期間之順序及人數，均依例授權議事處辦理。

不過協商過程中柯建銘均沒有針對要討論的內容進行說明，發言過程也過於冗長，多次被韓國瑜提醒先確認開議日及「選罷法覆議案」處理時程，但柯建銘堅持必須先釐清他的疑問才可以進行其他討論，最終韓國瑜宣布，各黨團無法達成共識，有關開議日及覆議案處理時程，留待全院談話會決議。隨即宣布散會。