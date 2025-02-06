柯建銘爆「被恐嚇殺全家」被藍委插話　怒拍桌：王鴻薇請住口！

記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜今（6日）召集朝野協商，討論新會期開議日、行政院長總質詢時間及行政院提出的選罷法覆議案。不過，協商過程中，民進黨團總召柯建銘提到自己遭人恐嚇，有人揚言暗殺他全家，但因發言過於冗長，國民黨立委王鴻薇打斷柯發言，讓柯建銘不滿拍桌喊「王鴻薇請住口！」韓國瑜則出面緩頰道「我會親自向警政署反映，說你家裡被威脅，一定要徹查」。

▲立法院朝野協商。（圖／記者屠惠剛攝）



韓國瑜今早主持立院團拜時說，台灣民間有各種信仰，而立法院長的角色，他覺得朝野協商應該要拜齊天大聖孫悟空，因爲如果沒有通天本領，沒有辦法協調朝野。

而今日朝野協商時，因柯建銘提到，新會期卓榮泰施政報告時間會牽涉到行政院針對《公職人員選舉罷免法》提出覆議案時間，因此會議時間會有問題，韓國瑜聽到此議題，馬上請議事處長說明，但柯建銘認為應先讓他全部發言完再進行說明，黃國昌則酸，主持人是院長、不是柯建銘。柯建銘回嗆，黃國昌每次發言，只會提到誰插話、誰打斷。韓國瑜連忙緩頰說，「孫悟空、孫悟空，要念三次」，並先宣布休息。

休息完後，柯建銘再發言表示，因近日有罷免風波，有人揚言要暗殺他們全家。此時，因柯建銘發言過於冗長，王鴻薇試圖插話，但讓柯建銘怒嗆「這涉及我的生命安全，我能不講話嗎？有人恐嚇要暗殺我全家」，更拍桌怒斥「等我講完妳再講好不好？這麼嚴肅的事情」。

見柯建銘情緒激動，韓國瑜出面緩頰道「柯總召，我會親自行文給警政署署長，處理你被恐嚇的事，好嗎？」但過程中，王鴻薇仍不停發言，再度激怒柯建銘「現在是我講話的時間，每次都這樣，今天跟妳沒完沒了！王鴻薇，請住口」。韓國瑜則再次說，「我會親自向警政署反映，說你家裡被威脅，一定要徹查」。

後續藍綠白在發言過程中仍不斷發生口角，張啓楷發言時提到，「習俗上，現在還是過年，今天拍桌罵人，一整年運氣都不會好」，柯建銘怒嗆「你不要講幹話啦！這是什麼幹話？」眼看兩人口角不斷，韓國瑜只好緩和氣氛說，「柯總召，你的腳剛開過刀，不可以搬石頭砸腳，先休息五分鐘。」

