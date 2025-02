美宣布政府船隻免費通行巴拿馬運河　運河管理局否認

▲巴拿馬運河管理局5日表示,尚未對收費標準進行任何更改。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國國務院5日透過社群平台X發文表示,經巴拿馬政府同意,美國政府船隻可免費通過巴拿馬運河(Panama Canal),每年可省下數百萬美元。只不過,巴拿馬運河管理局5日發出聲明表示,尚未對收費標準進行任何更改。

U.S. government vessels can now transit the Panama Canal without charge fees, saving the U.S. government millions of dollars a year. pic.twitter.com/G4gV2mHu7O