美宣布政府船隻免費通行巴拿馬運河　運河管理局否認

▲巴拿馬運河管理局5日表示，尚未對收費標準進行任何更改。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國務院5日透過社群平台X發文表示，經巴拿馬政府同意，美國政府船隻可免費通過巴拿馬運河（Panama Canal），每年可省下數百萬美元。只不過，巴拿馬運河管理局5日發出聲明表示，尚未對收費標準進行任何更改。

U.S. government vessels can now transit the Panama Canal without charge fees, saving the U.S. government millions of dollars a year. pic.twitter.com/G4gV2mHu7O — Department of State (@StateDept) February 6, 2025

華爾街日報引述知情人士的說法指出，針對美國國務院公開表示巴拿馬已同意美國船隻免費通行巴拿馬運河一事，巴拿馬官員感到驚訝，因為截至目前尚未達成任何正式協議。

在美方宣布消息之後，依據巴拿馬運河管理局（Panama Canal Authority）5日最新聲明，當局並未對任何通過運河的費用或權利做出調整，「巴拿馬運河管理局本著完全負責的態度，願與美國有關官員針對該國戰時船艦通過事宜展開對話」。

Comunicado del Canal de Panamá. pic.twitter.com/huTl3d7wz7 — Canal de Panamá (@canaldepanama) February 6, 2025

美國總統川普先前宣稱，美國船隻通過巴拿馬運河被收取不公平的費用，威脅收回巴拿馬運河控制權，同時批評中國影響力。

巴拿馬運河全長82公里，是連接太平洋與大西洋的戰略航道，在全球貿易中扮演關鍵角色。先前衛報指出，美國是巴拿馬運河的最大客戶，在通過該運河的所有船隻中，有近四分之三是往返於美國港口；而中國是僅次於美國的第二大客戶，占據了通過巴拿馬運河貨物運量的21.4%。