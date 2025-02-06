想賺大錢！開工就衝銀行匯200萬　警勸不聽找來他女兒揭騙局

▲彰化老伯遭詐騙急匯200萬元，所幸緊急攔阻。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名退休老伯接到一通電話，對方自稱是某銀行行員，告知他投資將可高獲利，大年初六開工第一天，老伯便迫不及待衝銀行將200萬元老本轉匯，並向行員說是要轉匯給女兒，轉存到其他利息較高的銀行，行員驚覺有異通報員警到場，苦勸無效，最後通知女兒到場，這才保住他的血汗錢。

鹿港警分局秀安派出所副所長陳永豐、警員廖見維年後執行轄區金融機構安全維護勤務，大年初六接獲轄區金融機構行員電話通報，稱有一名老伯至該行臨櫃欲提款現鈔200萬元，由於金額過大，恐有遭詐騙可能。

▲鹿港警分局打詐彰化隊。（圖／警方提供）

陳員獲報後與同事趕往現場處理，當場見老先生正站在櫃台前等候，而行員則藉機拖延時間。員警趨前關心時，耆老仍堅決不願意說明提款原由，在員警不斷委婉勸說下，耆老佯稱該筆金錢是要交給女兒，轉存到其他利息較高的銀行以賺取利差。

員警為了不讓老伯的帳戶淪為洗錢帳戶、辛苦錢落入詐騙集團手中，不斷的向他勸說並提供每家銀行利息差異及多起類似詐騙案例，最後直接通知其女兒，女兒到場一聽便生氣說「老爸你被騙了」，老伯這才願意取消交易。