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快訊／男友護愛被刺死！單親媽「眼部瘀青」與前任遭聲押禁見

記者唐詠絮、閔文昱／彰化報導 

彰化大村鄉近日驚傳情殺案！一名41歲賴姓男子與朱女分手後，仍經常上門騷擾對方，甚至將她打到鼻青臉腫。賴男3日又到對方租屋處要復合，並與朱女的李姓現任同居男友爆發口角，不料他一氣之下竟持刀將李男刺死，隨後棄屍在1.2公里外的大排水溝內草叢。朱、賴2人被捕後，檢方晚間依殺人、遺棄屍體、煙滅刑事證據等罪嫌，聲請羈押禁見。

據了解，朱女19歲嫁來台灣桃園，與54歲的前夫生下兩名子女後離婚，孩子監護權歸給爸爸，後來又與第一任越籍男友生下2名男童分別為7歲及5歲，分手後又與賴男交往，並生下1名現年3歲女童，再與死者李男交往。

▲大村鄉發生情殺案，朱女(左)、賴男(右)遭聲請羈押禁見。（圖／記者唐詠絮攝）

▲大村鄉發生情殺案，朱女(左)、賴男(右)遭聲請羈押禁見。（圖／記者唐詠絮攝）

據村民指出，朱女1個多月前才搬到目前租屋處，賴男得知她搬家，又經常上門勾勾纏，幾天前才被賴男打到鼻青臉腫，向轄區警方申請家暴保護令，朱女怕賴對家人下毒手，要求跟李男分手，案發當天賴上門跟李發生爭執，因此爆發殺機。

▲彰化大村鄉發生情殺案。（圖／記者唐詠絮攝）

▲檢警到命案現場鑑識。（圖／記者唐詠絮攝）

下午檢警到命案現場進行鑑識，並前往殯儀館相驗李男遺體，賴男及朱女2人則移送到彰化地檢署，朱女到案時，眼部還有大片瘀青。檢方晚間8時25分許裁定2人涉殺人、遺棄屍體、煙滅刑事證據等罪嫌，聲請羈押禁見。

▼李男遺體被發現棄屍在圳溝草叢內。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化大村鄉發生情殺案。（圖／記者唐詠絮攝）

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