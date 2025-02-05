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復合不成打爆她！暖男挺身保護慘遭刺死　曝屍1.2公里外圳溝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名41歲賴姓男子3日到大村鄉找朱姓女子要復合，但遭到朱女的李姓現任同居男友阻擋，雙方爆發激烈口角，沒想到賴男竟持刀攻擊，李男慘被持刀刺死。賴男將李男裝進黑色大垃圾袋中，並騎車載到1.2公里外的大排水溝內草叢棄屍，警方據報到場，將朱、賴2人逮捕，全案依殺人罪嫌、遺棄屍體、湮滅證據、違反家暴令等方向偵辦。

▲彰化大村鄉發生情殺案。（圖／記者唐詠絮攝）

▲大村鄉發生情殺案，檢警到命案現場鑑識。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化大村鄉發生情殺案。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化大村鄉發生情殺案地板拖出一條大血痕。（圖／記者唐詠絮攝）

據了解，朱女19歲嫁來台灣桃園，與54歲的前夫生下兩名子女後離婚，孩子監護權歸給爸爸，後來又與第一任越籍男友生下2名男童分別為7歲及5歲，分手後又與賴男交往，並生下1名現年3歲女童，再與死者李男交往。

據村民指出，朱女1個多月前才搬到目前租屋處，賴男得知她搬家，又經常上門勾勾纏，幾天前才被賴男打到鼻青臉腫，向轄區警方申請家暴保護令，朱女怕賴對家人下毒手，要求跟李男分手，案發當天賴上門跟李發生爭執，因此爆發殺機。

▲彰化大村鄉發生情殺案。（圖／記者唐詠絮攝）

▲李男遺體被發現棄屍在圳溝草叢內。（圖／記者唐詠絮攝）

下午檢警到命案現場進行鑑識，並前往殯儀館相驗李男遺體，稍早賴男及朱女二人已移送到彰化地檢署，全案朝殺人、遺棄屍體、湮滅證據、違反家暴令等罪嫌偵辦。

▲彰化大村鄉發生情殺案。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化大村鄉發生情殺案檢方偵辦中。（圖／記者唐詠絮攝）

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