彰化情殺！鄰居聽爭吵聲「上門目擊屍體」　嚇到狂抖急請房東到場

▲彰化情殺案，女鄰居聽到爭吵聲，還隱約看到死者倒在地上。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化賴姓男子3日登門想找朱姓前女友復合，但遭到朱的李姓現任同居男友阻擋，雙方爆發口角後，賴男竟持刀將李男殺害，朱女竟還協助賴男清理現場，2人遭警方逮捕依殺人罪嫌送辦。目擊的鄰居表示，當時隱約看到李男倒在地上，後來賴男把李男裝進垃圾袋，放到機車前面載到附近棄屍。

這起案件發生在3日凌晨，越南籍的朱女與兩任前男友生下3名子女，而賴男為朱女的第二任男友，兩人育有1女。據悉，兩人分手後，朱女結交新歡，並與李姓男友同居，但賴男仍難忘舊情，經常跑去找朱女，兩男也經常發生爭執。案發當天，賴男再次前往朱女住處，李男見狀出來保護女友，不料卻被賴男持刀刺死。

▲朱姓女子(左)的李姓現任男友(右)為了保護女友，慘遭賴姓前男友殺害。（圖／記者唐詠絮翻攝）



目擊的女鄰居指出，事發前有聽到口角吵架聲，還勸他們不要吵，聽到吵鬧聲約半小時之後，3個小孩跑出來跟她說肚子很餓，問說媽媽不在嗎，小孩說「媽媽不在，叔叔也不在」，於是問孩子們要不要吃麵餅乾之類的，拿了餅乾去孩子們家，結果被屋裡的人說不要進來。

女鄰居說，當時就隱約看到李男躺在房內地板，對方說因為要搬東西怕撞到，所以才要她不要靠近，後來看到他們拿了袋子出來，放在機車前面，後來在家晚上洗澡時，覺得事有蹊翹，越想越不對勁，邊洗邊抖覺得怪怪的，洗好後就跟跑去跟房東講，房東到場報警才揭開這起情殺案件。

▲檢警現場勘驗。（圖／記者唐詠絮攝）



警方到場後，發現朱女住處有血跡，而賴男棄屍地點的溝岸上還留有一處已經乾掉的血漬，尋獲李男時，他已明顯死亡。警方隨即封鎖現場，並將朱女、賴男帶回調查，全案後續依殺人罪嫌送辦。檢警也已返回現場勘驗，屋外地上清晰可見一道清晰拖行的血痕，鑑識結束後前往殯儀館相驗。