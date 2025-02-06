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健身妹淋浴間1句！清潔員慘了「花2hrs消毒」累癱：請在家休息

▲▼洗澡,淋浴,蓮蓬頭,渣女,女友。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，非本文當事人。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有健身房清潔人員近日發文，一名女會員感染帶狀疱疹（皮蛇），有使用淋浴間洗澡，其他會員一聽到，嚇得跑去反映這個情況。原PO因此花了2個小時清洗、消毒18間淋浴間，忍不住表示，「拜託大家～帶狀疱疹如果正在發病中，請在家好好休息。」

原PO在Threads表示，近期某天中午一上班，就接到通知，有女會員感染帶狀疱疹，有使用淋浴間，還告知別人「我長疱疹，正在洗澡中」。其他會員嚇得向早班客服反映，「早班客服就要我『洗18間淋浴間，順便消毒』，搞了我2小時……」這讓原PO不禁懇求，「拜託大家～帶狀疱疹如果正在發病中，請在家好好休息，不要來健身房運動了。」

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根據亞東醫院整合醫療內科整理關於帶狀疱疹的問答，帶狀疱疹會透過飛沫、體液等途徑傳染，通常在發病前 2 到 3 天，一直到傷口結痂前的傳染力最高。沒有得過水痘的人，若接觸到帶狀疱疹患者的飛沫、水泡或傷口等處的體液，就有可能被傳染而得到水痘。

帶狀疱疹病程常演進迅速，初期若未就醫，加上身體狀況太差，症狀易在二周內加重。不過，坊間傳言「皮蛇繞身體一圈會死」讓人心生恐懼，其實是因為過去沒有藥物和疫苗，但現在臨床上已有抗病毒藥可使用，致死機會非常低。

另外，帶狀疱疹隨著年紀增長，容易在免疫力下降的時候發作，建議平日作息正常、規律運動、營養攝取充足。60 歲以上民眾經醫師評估，可以施打帶狀疱疹疫苗，可降低此疾病發生機率，並減少疱疹後神經痛以及相關併發症。

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