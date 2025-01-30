唸完媽紅包祝福！天使兒1反應全場感動　她笑哭：情緒超滿

▲示意圖，非本文當事人。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇、鄺郁庭／綜合報導

農曆年一家團聚，除了圍爐是重要活動，發紅包更是表達祝福，象徵著傳遞財運與好運的時刻。就有一位媽媽發紅包給兒子，唸了她寫的祝福後，發展令她措手不及，「唸完他眼眶紅直接哭出來，情緒滿到爸媽一個猝不及防。」網友見狀紛紛笑呼，「這孩子沒白生」、「媽媽也太優秀了！」

手作設計師林小紅在Threads分享，28日晚上她發紅包給兒子樂樂，並陪兒子一起唸她寫的字。只見紅包袋上用中文和注音寫著，「Dear樂樂：謝謝你總是貼心的陪著我們，希望在新的一年，你可以繼續開心勇敢、健康平安，我們愛你！新年快樂。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到兒子跟著一起唸完，突然眼眶一紅直接哭出來，讓她哭笑不得，「情緒滿到爸媽一個猝不及防，真是個情感豐沛的孩子啊！」後來，樂樂還問她「媽媽，今天是不是要守歲？」她則是笑呼，「守什麼歲！你趕快睡才是真的。」她也在留言處透露，兒子是個細膩貼心的孩子，「是天使寶！」

貼文引發熱論，「今年寫給大兒子的生日卡片（二年級了），他也是看到突然哭了。孩子在長大很快！必須好好記錄」、「我以後也要這樣～好感動」、「很會教孩子，這孩子一定很正直善良，我要學起來」、「我女兒也是，每次看完我的鼓勵紙條，就會泛淚說她很感動想哭。」

其中，許多網友則忍不住讚嘆她的字，「天啊！我可以借妳的手幫我寫字嗎？太好看了吧」、「好整齊可愛的字體」、「字美到不科學」、「圖案跟字都好可愛啊」、「媽咪字也寫得太可愛太漂亮了吧！」「字怎麼可以美成這樣！」

※本文獲原PO授權引用。