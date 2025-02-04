他曝大S「節目上一段話」救了超多人！全場聽哭：太有力量

▲大S、小S曾主持《娛樂百分百》。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

記者鄺郁庭／綜合報導

大S（徐熙媛）病逝震驚台灣人，有網友不捨分享一段影片，是大S主持節目時，曾對年輕人講過的一段話，「不管你這輩子做錯多嚴重的事情，或者是你犯了多讓人家沒有辦法接受的錯誤，可是你只要活下去，事情都一定會有轉機」，相當感謝大S在他人生最低潮的時候拯救了他。

原PO在Threads分享影片，「謝謝妳大S，在我人生最低潮的時候拯救了我，一路好走。」影片中可見，大S主持節目時，對著鏡頭向觀眾說，「不管你這輩子做錯多嚴重的事情，或者是你犯了多讓人家沒有辦法接受的錯誤，可是你只要活下去，事情都一定會有轉機。」

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她說，「那段時間會很痛苦、很難熬，可能會讓你覺得不想活，可是你只要熬過那段時間，你的人生都還是有機會跟有希望的。」更直言「反正就是大家不要輕易的放棄自己的生命」，一段話讓當時在一旁的小S也聽到哭。

看到影片後，許多網友也感傷不已，「我也是因為大S的這番話走出低潮」、「這段話，真的陪我走過最人生最低潮最黑暗的時刻。相信天使在另一個世界也會好好的」、「我也是因為這段話走出陰霾」、「我前幾天看到這影片，還一字一句把話寫下來，想要給自己打氣」、「這段話也曾經開導了我」、「這段話是寶藏。」

還有人表示，「在大S當時的年紀，可以說出這樣的言論，真的對人生很成熟很透徹」、「她在裡面說的話真的太有力量」、「好堅定的眼神和語調，謝謝妳」、「看到哭，大S是天使」、「看啥都沒哭，看這個看哭了。」