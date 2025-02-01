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機上躲起來！他做1事被抓包「回程機票被取消」　最慘噴15萬

▲▼搭飛機,經濟艙,飛機。（圖／記者朱祖儀攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

飛機上禁止抽菸，沒想到有乘客知法犯法。有空服員某次值勤前往東京的紅眼航班，巡艙時突然在一間廁所外聞到菸味，他馬上敲門，並抓包裡面的乘客真的有抽菸，便立刻向機長報告。後來，航班落地後，馬上有地勤在登機門等待處理，「這件事需要交由相關單位處理。而且——他的回程機票已被取消！」

「當空服員，嗅覺靈敏真的很重要！」一名空服員在Threads分享，某次值勤前往東京的紅眼航班，因為是半夜的班機，整機乘客幾乎都在睡，他一邊巡艙、一邊檢查廁所。就在靠近某間廁所時，他聞到了一股熟悉又不該出現的味道「菸味！」立刻敲門請裡面的人出來，豈料門一開，菸味更濃了。

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他就詢問對方是否在裡面抽菸、有沒有確保菸頭完全熄滅？但對方不回應也不說話。空服員於是直接檢查垃圾桶，果然發現了一個還帶著菸灰的菸頭，「幸好完全熄滅，沒有起火。」但這件事相當嚴重，不能當作沒事，他告知違規之外，也立刻向機長報告。

後來航班落地後，地勤已經在登機門等著處理了，「這件事需要交由相關單位處理。而且——他的回程機票已被取消！」看到貼文後，網友紛紛開罵，「3個小時不抽菸是會死嗎？」「罰重一點！」「這種人真的很不可取，如果真的怎麼了，他十條命也賠不起」、「直接永久禁飛啦！吸菸請回家吸。」另外，根據《民用航空法》第119-2條，於航空器廁所內吸菸者，處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

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