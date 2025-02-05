陳亭妃爭取水資源局舊宿舍供災民居住　利用空地公私合作建組合屋

▲立委陳亭妃接獲市議員周奕齊與當地里長們陳情，建議將經濟部水利署南區水資源分署位於楠西區水庫路的舊宿舍，在安全結構無虞的前提下，同意作為災民暫時安置點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉義大埔地震重創台南楠西區等山區，造成多處房屋倒塌災情慘重，許多磚造的三合院，因強震損毀，結構受損無法居住，災民急需要臨時住所，立委陳亭妃接獲市議員周奕齊與里長們陳情，建議將經濟部水利署南區水資源分署位於楠西區水庫路的舊宿舍，在安全結構無虞的前提下，同意讓市府內部整理，而在舊宿舍外空地，透過公私合作建組合屋，作為災民暫時安置點。

陳亭妃5日偕同周奕齊議員，立即召集經濟部水利署林元鵬副署長、台南市工務局、社會局、都市發展局、楠西區公所等單位，以及東勢里張事民里長、密枝里林明杉里長、照興里江森原里長、龜丹里林茂松里長、灣丘里龎順吉里長、楠西里劉富誠里長以及鹿田里社區發展協會江文俊理事長，前往水資源局宿舍現勘。發現目前這些老舊宿舍未受地震影響，目前有34間尚可以居住。陳亭妃當場要求水利署同意提供舊宿舍予市府提供災民臨時居住，並在緊急天災救援的前提下，開放宿舍所屬空地，讓市政府及慈濟等民間團體規劃興建組合屋，以容納更多災民。

陳亭妃表示，早期楠西區密枝新社區原為曾文水庫興建時，政府於1965年為安置淹沒區居民所建，至今已逾60年。該地區曾歷經88風災、莫拉克風災，已被列為土石流危險區，加上此次0121地震影響，房舍早已不堪居住，亟需覓地遷村。而水利署楠西宿舍所在土地為文教用地，面積約22000平方公尺，具備安置潛力。

陳亭妃強調，5日會勘過後，要求經濟部水利署南區水資源分署會同專業建築結構單位逐一檢視楠西區水庫路共約34戶門牌號碼宿舍的狀況，若確定結構安全無虞，在安置緊急天災救援的前提下，同意無償提供市府將內部修復整理以讓災民暫住。同時，在就其宿舍空地也可無償提供市府規劃救援方案，整合公部門及民間資源興建組合屋，讓災民有安全的遮風避雨之處。