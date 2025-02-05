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品牌危機如何逆轉？世新大學公關營三天兩夜帶高中生破解答案

圖一：世新大學公關營讓學員在沉浸式體驗中探索危機管理、品牌行銷與公關策略的奧秘。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學公關營讓學員在沉浸式體驗中探索危機管理、品牌行銷與公關策略的奧秘。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

品牌危機處理不僅是企業生存的關鍵，更是公關專業的核心挑戰。世新大學公共關係暨廣告學系第十屆公關營《臨界之時》今（5）日正式登場，吸引來自全台各地的高中生參與。這場為期三天兩夜的營隊以創新劇情結合實務操作，讓學員在沉浸式體驗中探索危機管理、品牌行銷與公關策略的奧秘，進一步感受公關產業的多元魅力。

圖二：世新大學公關營總召林晉揚（左）與團隊夥伴設計營隊活動，激發學員運用創意思維解決品牌危機。（圖／世新大學提供）

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▲ 世新大學公關營總召林晉揚（左）與團隊夥伴設計營隊活動，激發學員運用創意思維解決品牌危機。

營隊課程涵蓋公關概論、危機處理、媒體企劃、短影音實作等多元主題，並邀請多位專業講師與業界菁英親自授課。包括現任世新大學公廣系專任講師湯宗翰，他以其豐富的業界經驗及對短影音行銷的深入研究，帶領學員掌握新媒體內容創作的實務技巧；曾任財經記者的助理教授級專業技術人員應淇帆，則以她的專業背景與授課魅力，深入剖析公關策略與案例研究；此外，業界實戰派專家倪瑞陽校友更以工作坊形式，分享她多年累積的危機處理實務經驗，幫助學員理解品牌管理背後的核心邏輯。這些頂尖師資的加入，讓營隊課程更具深度與實用性，也成為吸引學員的重要亮點。

主題靈感來自電影《鐘點戰》，以倒數計時的緊張設定為背景，設計出六大品牌危機模擬場景，讓學員分組進行實戰挑戰。世新公廣系學生、營隊總召林晉揚提到：「我們希望透過這樣的劇情設計，讓學員在模擬壓力環境中學習如何快速應對問題，並運用創意思維解決品牌危機。」他補充，本屆營隊特別投入高規格的前導影片製作，結合戲劇性的故事情節，讓學員能更深刻地融入角色，體驗時間管理與危機處理的雙重挑戰。

圖三：世新大學公關營吸引來自全台各地的高中生參與。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學公關營吸引來自全台各地的高中生參與。

世新大學校長陳清河於開幕式中致詞，幽默地形容公關人的特質：「你需要千里眼、順風耳、敏感鼻子、拉鍊嘴巴，以及創意的左手和公關的右手，這些能力能讓你在挑戰中快速掌握局勢，並提出有效的解決方案。」他勉勵學員珍惜這次學習機會，深入體驗世新大學在傳播教育上的豐富資源與創新精神。副校長賴正能則指出，世新公廣系作為全台第一所設立公關專業的學科，擁有超過一甲子的深厚基礎，並配備如LVS智能攝製基地等尖端設備，讓學員能在營隊中親身體驗傳播科技的最新應用。他期望學員透過這次活動，激發對公關與廣告領域的興趣，並幫助他們在未來更清楚地規劃大學專業選擇。

新聞傳播學院院長蘇建州從教育創新的角度出發，提到本次營隊的設計理念與國際倡導的「4P學習模式」（Projects、Passion、Peers、Play）高度契合。他認為，學員不僅能在活動中培養團隊合作與創意思維，更能體會公關專業的多元性與實務挑戰。公廣系主任徐暄淯則補充，世新公廣系的課程設計強調理論與實務並重，學生在學期間便能累積豐富的實戰經驗。她鼓勵學員在營隊中充分發揮創意，並將所學應用於模擬場景中，為未來學習與職涯奠定紮實基礎。

圖四：高中生學員藉由世新公關營初步體會公關與廣告專業所需的企劃執行與問題解決能力。（圖／世新大學提供）

▲ 高中生學員藉由世新公關營初步體會公關與廣告專業所需的企劃執行與問題解決能力。

除了課程與劇情挑戰，營隊還安排參訪世新大學全媒體教育設施，讓學員親身體驗傳播科技的魅力，並深入了解世新公廣系的特色與優勢。世新公廣系結合理論與實務，課程涵蓋行銷傳播企劃、危機傳播、數位媒體製作等領域，著重培養學生的創意思維、策略規劃與數位應用能力，畢業生具備全方位行銷專業與多元職涯選擇。參與本次營隊的學員，不僅能感受到這些特色課程的魅力，更能透過模擬實戰挑戰，初步體會公關與廣告專業所需的企劃執行與問題解決能力，藉此開啟一趟探索未來的旅程，世新公廣系將成為學員們邁向傳播領域的理想起點。

圖五：三天兩夜的世新大學公關營《臨界之時》熱鬧啟動。（圖／世新大學提供）

▲ 三天兩夜的世新大學公關營《臨界之時》熱鬧啟動。

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