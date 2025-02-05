柯文哲獄中怒告鍾小平「含血噴人」　民眾黨：盼給他應有的懲罰

▲國民黨台北市議員鍾小平。（圖／記者陳家豪攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市議員鍾小平去年爆料前民眾黨主席柯文哲收京華城3、4億，還有1500顆比特幣、傳鹹濕簡訊給女記者等，被羈押中的柯忍無可忍，委託律師遞狀，批評鍾含血噴人，未經合理查證就恣意誹謗，請法官依法判刑。對此，民眾黨發言人吳怡萱說，希望法官、法院能給予鍾小平應有的懲罰，法官的裁決非常重要，也會帶給社會大眾很重要的啟示。

針對前主席柯文哲遞狀告鍾小平？民眾黨發言人吳怡萱說，這的確還是要持續跟社會大眾報告說明，為什麼要提告鍾小平？鍾小平在柯主席的官司上，過去一直以來都是造謠的源頭，一下講3、4億一下講1500顆比特幣，但是起訴書的內容只有某時地，哪裡來的3、4億？哪裡來1500顆比特幣？

吳怡萱表示，整體來看，鍾小平的發言不但是為了搶鏡頭蹭聲量，然後上遍各大綠色媒體賺取個人紅利，但他讓社會更加撕裂，且對於柯前主席的名譽造成嚴重受損。

吳怡萱指出，鍾小平的發言反覆無常，一下說有看過鹹濕簡訊、隔天又說忘記了，「這樣的說法跟造謠，如果沒有得到應該有的回應，這社會已經沒有公平正義」。

吳怡萱說，柯前主席本人在透過律師申請書狀中也說得非常清楚，希望法官、法院能給予鍾小平應有的懲罰，否則在台灣造謠都不用負責？法官的裁決非常重要，也會帶給社會大眾很重要的啟示。