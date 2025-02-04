彰化驚傳駭人情殺！同居男友遭棄屍圳溝　單親3寶媽與前男友遭逮

▲村民指出該處為發現李男陳屍現場。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化大村發生一起駭人情殺命案，一名年約30多歲的女子與李姓現任男友同居，但賴姓前男友對女友及小孩舊情難忘，3日清晨與現任男友談判後，將李男殺死，並棄屍在圳溝內。案發後，2人雙雙遭逮，3名年幼孩子已安置，全案由檢察官指揮偵辦。

起初該案疑似前任男友遭現任殺死，經村民指出，是現任男友為了護女友，而遭刺入左胸斃命，據悉，該名朱姓女子是名已歸化的越南人，與前前男友育有2名子女，分別為7歲男童、5歲男童，分手後再與賴男生下一名3歲女童，朱女與李男同居在大村鄉民宅。

但賴男疑似經常為了小孩求復合遭到拒絕，與李男發生口角衝突，未料因而埋下殺機，案發時3名幼兒均在房內入睡，未目睹案件發生，案發後社會處已將3名幼童安置。

▲村民指出路面留有一灘血漬。（圖／記者唐詠絮攝）

據當地村民指出，案發時間在清晨時分，死者李男與朱姓女友同居在山腳路一處民宅內，當時賴男與朱女發生爭吵，李男上前護女友，結果被刀刺死，李男疑似在民宅遭殺後，遺體被丟入一旁乾涸的圳溝內，溝岸上留有一處已經乾掉的血漬，警方到場時人已氣絕身亡。

警方隨即封鎖現場，將朱女及賴姓前男友逮捕帶回警詢漏夜偵訊，彰化地檢署指派檢察官鄭安宇與警方組成專案小組偵查中。由於案情仍在釐清中，警方不便對外說明，已知遺體目前在彰化殯儀館，最快明日將進行相驗。