精舍命案「現場13人到齊」！外籍信徒奉命「協助清理」當證人

▲作家王蘊涉嫌精舍信徒命案遭收押禁見中。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

宗教作家王蘊(本名王江鎮)涉嫌在去年與信徒聚會時，疑因1名女信徒不服教誨，導致女信徒遭毆打致死，雖然命案第一現場的監視器遭人刻意拔除，但檢警還原當時在場除了死者外，還有王蘊以及藝人李威夫妻在內共13人，台北地檢署4日上午指揮警方3路搜索拘提3名信徒、最後2名在場信徒也在下午自行到案。全案持續朝傷害致死罪嫌方向偵辦。

據了解，蔡姓女信徒不只追隨王蘊修習佛法，也是平常協助王蘊處理事務的親信幹部之一。2024年7月24日晚間，王蘊在台北市大安區一間已歇業茶館與親信聚會後，蔡姓女信眾被人用塑膠袋包裹，再以膠帶捆綁在人力推車上，運回1公里外的精舍。

▲李威3度為精舍命案出庭作證。（資料照／記者劉昌松攝）

警方當晚接獲報案，稱蔡女陳屍精舍內，懷疑有他殺嫌疑，立即報請檢察官指揮，法醫解剖發現蔡女疑遭外力重擊而死於橫紋肌溶解症，檢警根據巷弄內監視器追查，8月間首波拘提姜姓女信眾、李姓男信眾，以及精舍吳姓女住持，3人初到案時，手機都已換新，且對蔡女死因交代不清，甚至推稱是蔡女自己想搭推車的。

北檢指揮台北市警局持續追查，再找到2名信徒，訊後依傷害致死罪嫌交保後，2025年1月搜索拘提王蘊，在王的住處扣得約2000萬元現金，並發現王曾與多名信眾聯繫後續處理事宜，其中包括藝人李威。檢察官3度以證人身分傳喚李威出庭應訊，4日再次發動搜索，拘提游姓、黃姓、李姓3名信徒，另外幹姓、梁姓信徒稍後也自行到案，但據了解，涉案被告都有意迴避動手者等關鍵問題，僅說是為了她好。

▲王蘊的外籍信徒4日到北檢出庭作證。（圖／記者劉昌松攝）

目前已知的13名在場者都已到案，其中王蘊仍遭收押禁見，檢察官4日另以證人身分傳喚1名疑似事後接獲通知、到場協助清理的外籍信徒作證，除要還原蔡姓死者遇害經過外，也要釐清為何在場者都沒出手制止，或是幫忙打119叫救護車避免蔡女死亡的結果。