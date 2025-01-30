桃園點將／基層憂無母雞帶頭　綠2潛在人選鴨子划水盼扭轉頹勢

▲前桃園市長鄭文燦涉入官司，也讓綠營面對2026桃園市長選舉陷入困境。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

距離2026縣市長選舉剩下一年時間，六都是兵家必爭之地，其中，桃園市長張善政挑戰連任，綠營則是在前桃園市長鄭文燦涉入官司後，陷入群龍無首局面，8年市長經營的基本盤盡數歸零，已成民進黨艱困選區，下屆選戰又要由誰負重前行？去年年底TVBS民調中心公布一份民調，納入綠營5個可能選將，雖都與張善政有極大落差，但拔得頭籌的兩人近期已在桃園基層勤加走動、展開布局。

桃園政治生態向來藍大於綠，但2014年縣市長選舉，鄭文燦在外界不看好下驚險勝出，「雨露均霑」的施政風格，讓他藍綠通吃，2018年更以超過14萬票大勝國民黨對手，順利連任。不僅藍天換綠地，鄭文燦政治實力達到鼎盛之勢，藍綠通吃更一度自成「燦系」人馬，曾有很長一段時間，藍營被認為已無望在桃園重返執政。

然而，2022年選戰，原桃園市長參選人林智堅陷入論文抄襲風波，「換堅」後的鄭運鵬無法力挽狂瀾，讓民進黨痛失桃園，2024立委選戰更遭到藍營全壘打痛擊，綠營候選人全數落馬，屋漏偏逢連夜雨，鄭文燦涉貪瀆案爆發，讓民進黨在桃園更陷頹勢，如今2026年縣市長選戰剩下1年時間，「母雞」始終沒著落也讓綠營基層憂心。

對於桃園市長選戰，由於民進黨內一直沒有能夠「一錘定音」的戰將，在鄭文燦涉貪案爆發前，甚至有希望鄭文燦回鍋再起爐灶的聲音，隨著案情曝光自然煙消雲散。而如今被點名參選者眾，包含前立委鄭運鵬、法務部次長黃世杰、立委王義川、林楚茵、海基會副董事長羅文嘉甚至是總統府副秘書長何志偉，但始終只聞樓梯響。

去年年底TVBS民調中心公布一份民調，包含何志偉、林楚茵、王義川、環境部長彭啓明、黃世杰等人都被列入與張善政對比，結果都以極大差距落後張善政。事實上，差距最小的兩人黃世杰、王義川「鴨子划水」都已開始在地方走動。

然而，桃園是極艱困選區，面對張善政，綠營檯面上可能候選人底蘊不足，黃世杰曾是立委形象好，但其家族在地方風評不一，上屆立委選戰敗給涂權吉後更是大傷，如今涂權吉陷入罷免危機，黃世杰若有志大位，勢必要有角色；王義川雖能言善道，但支持族群訴諸同溫層，在立院一舉一動更是被在野黨緊盯，想在大選出線，難度很高。