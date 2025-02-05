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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

員警跟監網紅惹議　劉世芳籲北市府說清楚：警政署沒有下任何命令

▲▼內政部長劉世芳出席記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部長劉世芳。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

大罷免潮席捲全國，日前名嘴吳靜怡自爆在出席完松信場的罷免活動時，遭警察不當跟蹤，後續信義分局長已自請處分。對此，內政部長劉世芳今（5日）接受Yahoo TV《齊有此理》專訪時表示，早在11月時就通令全國警察執行罷免相關勤務時要保持中立，並直言信義分局確實執法過當，「警政署沒有下任何命令要這樣處理，只說要盡量排除衝突」，她呼籲北市府或北市警局，應要對外說明清楚。

劉世芳今（5日）接受Yahoo TV《齊有此理》專訪時表示，早在11月坊間流傳要處理罷免案時，就已經交代警政署通令全國所有警察同仁保持中立。但上禮拜有民進黨立委告知，松信有警察穿著便服跟蹤處理罷免的人，當時警政署回報是信義分局執法過當。後續發現是有名的網紅，提到有兩位警員都穿著便服騎摩托車跟著她到離開罷免的地方，這就執法過當。

「我就問警政署，我們有沒有交代要做什麼？警政署說沒有。」劉世芳說，後續市議員持續追蹤台北市政府有沒有做不當處置，目前也還不知道。但目前了解部分，是這兩位警員穿著便服跟蹤，應該不是要保障被跟蹤者的安全，正面來看是要防範有人來騷擾被跟蹤者，但另一方面來看，被跟蹤者也會覺得被騷擾到。

劉世芳說，該事件在對話過程也吐露出是上級交代，那就是信義分局，所以現在信義分局長自請處分。至於自請處分的原因，目前仍在查，後續查出來後，還是要回應各界關心的民代。

劉世芳強調，有跟警政署說要保持中立，因為罷免的攤子擺在哪裡，是屬於《社會秩序維護法》或什麼法規，各縣市政府的警察同仁本就要負一部分責任，後來接受誰的指令執行騷擾到被跟蹤者，這也要查清楚。 

主持人王時齊說，當時警察一共跟了67分鐘，能下指令的就是信義分局長、台北市警察局長、台北市長，這幾個是嫌疑犯？劉世芳說，不敢這樣說，但根據警政署的報告，「警政署沒有下任何命令要這樣處理，只是說要盡量排除衝突」，若是用這種方式排除，反而會造成被跟蹤者騷擾的問題，這要釐清楚比較好，也希望北市府或北市警局要對外說明清楚。

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