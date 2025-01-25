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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遠離詐騙迎新年！保持警惕如蛇般狡猾的詐團　內政部曝防詐5撇步

▲▼內政部呼籲民眾新年保持警惕，遠離詐團。（圖／內政部提供）

記者郭運興／台北報導

春節是台灣人最重要節慶，這期間民眾金融交易頻繁、網購需求增加，詐騙集團也蠢蠢欲動。為確保新年平安順遂，內政部提醒，過年期間投資及網購應注意「慎選投資管道」、「小心投資詐騙話術」、「慎選網購平臺」、「避免購買價差大商品」及「勿與買家交易及慎選付款方式」等5個防詐小撇步，應隨時保持警惕，遇有任何可疑狀況請勿慌張，立即撥打110或165反詐騙諮詢專線主動求證，守住荷包過好年。

內政部表示，根據統計，我國春節期間最常見的詐騙手法有「投資詐欺」及「購物詐欺」2種，兩者占比達30%以上；在投資詐欺方面，詐騙集團發布虛假投資廣告，或透過社群媒體散播「新春優惠投資方案」等假訊息，誘騙受害者進入假的投資網站或APP，這些平臺會顯示假獲利並博取信任，但當受害者準備提領獲利時，卻被要求繳納保證金或手續費，最後平臺關閉，導致受害者財產損失。

▲▼內政部呼籲民眾新年保持警惕，遠離詐團。（圖／內政部提供）

▲▼內政部呼籲民眾新年保持警惕，遠離詐團。（圖／內政部提供）

內政部指出，在網路購物方面，詐騙集團常利用社群平臺、LINE群組等非保障性管道，或設計一頁式購物網站，以低於市價的優惠吸引消費者，受害者付款後，往往收不到商品，或商品與描述不符，甚至無法聯繫賣家時才發現遭詐騙。

▲▼內政部呼籲民眾新年保持警惕，遠離詐團。（圖／內政部提供）

最後，內政部強調，為防止民眾被詐騙，警政署持續推動「識詐」宣導工作，透過舉辦各類活動、與名人合作拍攝反詐影片、製作素材及發送防詐簡訊等多種方式，將防詐資訊深入每個民眾的生活圈，截至去（113）年，相關宣導已觸及逾1億9,000萬人次，期盼透過提升全民的識詐知能，降低詐騙受害風險。

▲▼內政部呼籲民眾新年保持警惕，遠離詐團。（圖／內政部提供）

▲▼內政部呼籲民眾新年保持警惕，遠離詐團。（圖／內政部提供）

▲▼內政部呼籲民眾新年保持警惕，遠離詐團。（圖／內政部提供）

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