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藍白凍結租金補貼預算41.47億元　內政部粗估11月後恐無法發

▲內政部今(23)日召開記者會發布「113年底全國各行政區租金統計資料」。（圖／記者皮心瑀攝）

▲內政部今(23)日召開記者會發布「113年底全國各行政區租金統計資料」。（圖／記者皮心瑀攝）

記者皮心瑀／台北報導

為減輕廣大租屋族租金負擔，照顧年青人與弱勢民眾租屋需求，內政部持續辦理「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，並已於今年編列預算預計補貼75萬戶，但卻遭藍白在立法院凍結41.47億元。國土署主秘朱慶倫23日指出，若沒有解凍，推估到11月基金、預算就會用完。

內政部主任秘書黃駿逸23日主持記者會，發布「113年底全國各行政區租金統計資料」。內政部地政司長王成機表示，比較去(113)年12月與同年3月的租金平均數變動情形，全國平均租金微幅下降0.8%，各縣市亦未有明顯變動，顯示整體租屋市場的租金價格呈現穩定狀態，租金補貼並未造成各地方租金價格明顯變動。

王成機指出，繼去年8月首度發布全國各行政區及租屋型態的租金四分位數統計資料後，本次再度依113年12月底51.3萬件的租金補貼租約進行統計，並就租約樣本達40筆的行政區發布租金四分位數統計資料，總計涵括全國289個行政區，較前次增加11個行政區。同時也針對其中218個行政區發布租屋型態租金四分位數統計資料。

王成機表示，為觀察整體租屋市場租金價格變動情形，本次並特別新增公布全國及各縣市的租金平均數統計資料，經統計去年12月底全國平均租金為9,016元，較同年3月9,093元微幅下降0.8%，整體租屋市場租金價格變動呈現相對穩定；在各縣市中，以臺北市平均租金1萬3,054元最高，新北市1萬2,923元次高。

兆基管理顧問股份有限公司董事長李建成便說，這兩年終於有了租金統計資料表，市場上大家都知道價格區間，今天看到這個數字公布，就可以看到 租金補貼跟租金上漲沒關係。

另外，針對租金補貼預算遭凍結，內政部表示，如未能如期解凍，補貼戶數勢必要下修，將透過爭取預算解凍等方式，讓有需求的民眾能繼續受到政府照顧，也回應國人對於居住政策的期待；另為因應立法院三讀通過財政收支劃分法之影響，未來將採取中央與地方依財力分級共同負擔，重新建構租金補貼分攤架構。

朱慶倫表示，現在目前希望戶數75萬戶，現在隨到隨辦，一天大概2000件，預算沒有解凍，有些人可能就沒辦法補助，粗估到11月補助預算就會用完，還是要看實際情形。

朱慶倫說，另外一個挑戰，因為財劃法，對預算影響很大，在民國111年以前，中央大概平均補助地方75％，當時為了擴大辦理戶數，預算上中央全額負擔，但修法後，可能就沒辦法完全由中央接下。

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