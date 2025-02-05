北中南都有公司可代辦中國身分證　劉世芳：已掌握3到5家調查中

▲內政部長劉世芳。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

網紅八炯拍攝紀錄片，揭露台灣至少有20萬國人申辦中國大陸身分證，且台灣還有專門辦對岸身分證的據點。對此，內政部長劉世芳今接受Yahoo TV《齊有此理》專訪表示，網紅的數字有點誇張，「目前約談30多位，到過年前有2、3位被取消台灣戶籍」；另外，經查，全台北中南都有類似的公關公司，打出可以代辦身分證，目前正在調查是否違反兩岸人民關係條例，大概有3到5家左右。

劉世芳說，網紅提到有人等著拿身分證這事情，數字是有點誇張，但是從各地搜集到的資料，只要有人秀出來是拿中華人民共和國的身份證，不是中華人民共和國的台胞證，就會約談說明。她指出，目前為止約談30多位，到過年前有2、3位被取消台灣戶籍。

劉世芳還提到，比較誇張的是，有些娛樂界或是民代，號稱有中華人民共和國的身份證，後來查了是太誇張，有的人是把台胞證隱匿掉，因此他們在流量上就降低，因為他們不講實話。

「不論怎麼樣，內政部都會查清楚。」劉世芳強調，這跟法理台獨、法理統一「完全沒有關係」，台灣是有法治的地方，按照戶籍法、國籍法規定處理。她說，站在內政部長角色，是要保存中華民國的最大利益。

另外，劉世芳也提到，有一些中國配偶進入台灣後，先拿到戶籍跟身分證，但是因為要參政，依規定若當選1年內要取消外國籍。這部分前南投縣議員史雪燕已經被取消掉議員資格，雖然已經不是議員，但還是要依照程序告知不再具有議員資格，連歷史紀錄都不留下。

對於史雪燕質疑歧視陸配參政權，劉世芳解釋，若照此標準，恐怕更歧視的是美國人。她說，過去被取消的立委李慶安、高雄市議員黃紹庭等都是美國籍，內政部都是站在保存中華民國最大利益，當民代後應該對於國家憲法規範內容有更緊密的忠誠關係。

主持人王時齊也問到，近來傳出新北、台中都有辦中國身份證的據點，目前調查進度？劉世芳說，內政部有自己的資訊來源，發現北中南都有類似的公關公司或諮詢顧問公司，打出可以代辦身分證，有發現以福建為主的某某公司廈門分公司、或台灣分公司，目前正在調查是否違反兩岸人民關係條例，這些正在查察中，大概有3到5家左右。

主持人接著問，若有人持有中華民國籍，但又去申請中國身份證，一經發現就會取消中華民國籍？劉世芳解釋，內政部會詢問想保存哪個國籍？只能選一個，但若時間到不回答問題，就依法律處理。

劉世芳說，其實兩岸之間，放棄中華民國籍去申請中華人民共和國籍、或是放棄中華人民共和國籍來申請中華民國籍的，都有，但是不能兩者都有，尤其是民意代表。