「藍白刪的預算沒一個跟黑熊有關」　沈伯洋揭補助真相：被造謠三年

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

立法院21日三讀今年度中央政府總預算，總計刪除約2075億，其中國民黨質疑內政部、消防署等部分預算是為黑熊學院量身打造，引起外界議論。對此，黑熊學院創辦人、民進黨立委沈伯洋今（22日）表示，這次藍白刪的預算，沒有一個跟黑熊學院有關。他指出，自己當理事長時，曾經申請5萬塊活動經費，以及跟警政署合辦國際民防論壇，外交部100萬「全數」補助國內外學者機票和住宿，就只有這樣，所以政府用5萬塊養他和黑熊？就這樣可以造謠3年。

沈伯洋表示，以後黑熊學院的事情，黑熊學院會自己澄清，他從政後就已經不是理事長，其實無權代表發言，但今天看到幾個朋友發言，感到悲哀。

沈伯洋表示，這次國民黨和民眾黨刪的預算裡面，沒有任何一個跟黑熊學院有關，藍白全部都是用「我懷疑這個預算案跟黑熊有關」，所以砍，民防場地、民力訓練、園遊會、文化部等等全部都無關。

沈伯洋說，看到幾位好友，還在那邊喜孜孜，說什麼黑熊預算被砍很開心，持續幫藍白造謠，闢謠一萬次、提告，都沒辦法阻止這些嘴巴，竟然可以被洗腦成這個樣子。

沈伯洋指出，自己在當理事長的時候，曾經申請5萬塊的活動經費，以及跟警政署合辦國際民防論壇，外交部100萬「全數」補助國內外學者機票和住宿，就只有這樣。

沈伯洋無奈表示，所以過去8年，民進黨政府用5萬塊養了他和黑熊？就這樣可以造謠他3年，甚至可以當做刪掉台灣數十億預算的理由，反正懷疑是黑熊，就刪。

最後，沈伯洋提到，昨天國民黨在凍國家公園預算的時候，民進黨的幹部們在前面苦笑說「欸，撲馬，你要不要去問國民黨，是不是因為國家公園有黑熊？」，走著瞧吧。

▼立法院審查中央政府總預算三讀通過，國民黨團合照。（圖／記者林敬旻攝）