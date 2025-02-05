南韓前總統文在寅女兒酒駕！檢方向法院起訴　控「非法經營」民宿

▲南韓前總統文在寅、女兒文多惠。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統文在寅的女兒文多惠去年10月深夜在首爾梨泰院酒後駕車，不僅穿越單行道、闖紅燈，甚至違規左轉且任意變換車道，擦撞另一輛計程車，測得血液酒精濃度達0.14%，超過「吊銷駕照」標準。對此，南韓檢方今（5）日以不拘留的型式，向法院起訴文多惠酒駕嫌疑。

同時，檢方也指控文多惠（音譯）長期以來非法經營民宿。

根據《韓聯社》、《韓民族新聞》，南韓首爾西部地方檢察廳刑事2部（部長檢察官為秋慧胤）於5日，以違反道路交通法、公眾衛生管理法等罪嫌，向法院不拘留起訴現年41歲的文多惠。檢方指出，「被告（文多惠）酒駕引發車禍，加上長期以來經營未向政府登記的宿泊設施，長時間取得巨大非法收益。」

不過，文多惠當時酒駕被逮後，警方曾經考慮是否套用違反特定犯罪加重法（危險駕駛致傷）。對此，檢方坦言「難以認定」該罪嫌，因此只以違反道路交通法等罪嫌起訴。先前警方曾經扣押搜索韓醫院（韓國傳統醫術），不過發現遭文多惠擦撞的計程車司機前來就診時，院方並未發出診斷書。

▲文多惠涉嫌夜間違規酒駕，去年10月18日在首爾龍山警察署接受調查。（圖／達志影像）

南韓檢方也指出，文多惠名下持有位於首爾市永登浦區的住商混合套房、位於首爾市永登浦區楊坪洞的聯立式住宅、位於濟州市翰林邑的獨棟住宅，她利用上述房產收留房客，然而她卻未向政府合法登記，目前該案在經由首爾南部地方檢察廳、濟州地方檢察廳偵辦後，已經移交給首爾西部地方檢察廳偵辦。

據悉，文多惠去年10月4日開著文在寅贈與的愛車Hyundai Casper，晚間6時57分抵達首爾市龍山區梨泰院站的米其林星級牛肉餐廳，然而她卻將車停在黃線路段，且一停就是7個小時。

之後，文多惠在店家關門後前往附近酒店喝酒續攤至少3次，隔天凌晨2時21分酒駕返家，闖紅燈且違規左轉，一度阻礙當地交通，並在漢密爾頓酒店前變換車道，最後擦撞計程車。經酒測，文多惠血液酒精濃度達0.149%，遠超過吊銷駕照（0.08%）的標準。