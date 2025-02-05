青鳥嗆抵制路易莎　媒體人批「台派為所欲為」：大罷免敗相畢露

記者郭運興／台北報導

大罷免遍地開花，路易莎埔里酒廠門市4日則發出公告，謝絕所有黨派到店內進行政治活動。此舉激起支持罷免行動的青鳥怒火，不僅出征路易莎粉專，更怒嗆「你們可能要仔細想想後面的客群消費選擇喔」。對此，媒體人羅友志今（5日）聲援路易莎，他批評，青鳥這是妥妥的「政治流氓」行為，還沒拿到政治權力，就已經用恐嚇手段，要企業屈服，拿到權力還得了，加上日前486諷刺大S，「台派為所欲為」六字已經發酵，大罷免敗相畢露，回頭是岸。

▲路易莎埔里酒廠門市公告。（圖／翻攝路易莎-埔里酒廠門市）



路易莎埔里酒廠門市4日無預警發出公告，強調「路易莎是一間提供溫馨舒適空間的咖啡店，讓客人享受美味咖啡和聊天看書的地方，偶爾會舉辦親子或藝文活動，但是謝絕所有黨派的政治活動」。貼出一出，路易莎總部、埔里酒廠門市粉專皆遭到網友出征，留言批評「罷免就是公民參與，跟黨派無關，這篇貼文感覺後面才是真正有黨派操作」、「你們可要仔細想想後面的客群消費選擇喔」。

▼路易莎門市拒政治活動，臉書遭青鳥威脅，想想10萬人消費選擇。（圖／翻攝路易莎咖啡品牌總部臉書）

對此，羅友志表示，青鳥抵制十萬杯，他補5杯！人民自主，沒人應該被政治流氓恐嚇，近來，已經不想過度介入政治評斷，但是青鳥這句嗆聲，不但越界，更讓踏入商界的他「唇亡齒寒」。

羅友志表示，青鳥在埔里路易莎擺攤，店家委婉拒絕，竟然被嗆「想想十萬人消費」喔，這是妥妥的「政治流氓」行為。

羅友志直言，今天是路易莎，明天就是拉麵店，後天是香腸攤，還沒拿到政治權力，就已經用恐嚇手段，要企業屈服勢力！讓你拿到權力，那還得了，加上日前486諷刺大S「投胎中國人」，「台派為所欲為」六個字已經開始發酵。

羅友志認為，大罷免，已經敗相畢露，回頭是岸，連署會過，但需要仇恨情緒的投票行為，已經惹起素人民怨。

最後，羅友志強調，「我佛慈悲，我喝十杯，來路易莎寄杯5杯」，一人一杯路易莎，今天挺的不是生意，是一個道理，不被權力欺侮的生存基本道理！

▼媒體人羅友志力挺路易莎。（圖／翻攝自Facebook／羅友志）