公開藍優先法案　朱立倫主張核電延役：非核家園改「非碳家園」

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院新會期3日報到，對於優先法案，國民黨團目前尚在內部統整。不過，國民黨主席朱立倫今（5日）主持中常會時，公布立法院本會期部分優先法案，包括攸關能源政策的《電業法》、《核子反應器設施管制法》，朱立倫主張將現行核電延役期限40年延長至60年，替除役的核能電廠機組繼續延役，並把非核家園改為「非碳家園」。

朱立倫指出，因應AI世代，國民黨團本會期將推動《人工智慧基本法》。對於運動產業推動，修改《運動產業發展條例》鼓勵民間企業從事運動產業。其餘包含青年就業、青創產業，未來都會持續推動。

攸關能源政策部分，朱立倫主張修改《電業法》成立獨立專業委員會來取代能源局，用以管理電業、提升效率並避免貪污，此外，國民黨也主張修改《核子反應器設施管制法》，將現行核電延役期限40年延長至60年，並把非核家園改為「非碳家園」。

朱立倫強調，面對新世代競爭，對於銀行與保險等金融產業課予過高營業稅造成競爭力降低，因此應該降低營業稅。另，長照已經是台灣必然趨勢，他指出，過去民進黨推動預算式長照，但預算不足讓長照無法推動，因此國民黨主張走保險制，推動長照保險法，因應高齡化社會。