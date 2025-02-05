沈伯洋籲黨中央協助大罷免　綠委：是否協助到下個階段會討論

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

公民團體推動罷免藍委，民進黨不分區立委沈伯洋昨稱，第二階段連署會在3月，公民團體會需要更多資源，他呼籲民進黨中央適當時間「動起來」，幫忙論述，別讓公民團體孤軍奮戰。黨中央則回應，民進黨尊重公民行使直接民權。對此，綠委賴瑞隆今（5日）受訪時表示，政黨是否協助到下個階段討論，但第一階段確實由民間團體自主發起，應該要充分尊重，罷免不容易也不是常態，若非藍白做到天怒人怨，不會這麼多民間團體站出來。

對於白委黃國昌叫板賴清德辯論大罷免，賴瑞隆表示，罷免是人民權利，反而國民黨黨公職開始發起罷免，國民黨被罷免大部分是由民間發起，民進黨沒有也不會干預，尊重民間團體意志，也不知道為何黃國昌老是對賴叫板，明明跟民進黨沒有直接關係，由民間團體依照自己罷免權力發起，卻整天叫板民進黨跟總統，這很奇怪。

至於過了一階後，二階是否要進行協助？賴瑞隆強調，民進黨內會充分討論，畢竟從過去罷免韓國瑜經驗來看，第二階段、第三階段並不容易，政黨是否協助到下個階段可以討論，但第一階段確實由民間團體自主發起，應該要充分尊重，罷免是人民權利，黃國昌不要汙名化，這對民間團體不尊重也不公平。

對於綠委沈伯洋認為黨中央應該協助，賴瑞隆表示，確實內部會做討論，黨中央怎麼協助會充分討論，尊重，罷免不是容易的事情也不是常態，若非藍白做到天怒人怨，不會這麼多民間團體站出來罷免，根本問題還是藍白要自我檢討、審慎思考，接下來覆議案跟後續應該努力挽回民心，否則罷免聲量當然持續增加。

賴瑞隆強調，民進黨做為政黨，當然會思考什麼時候給予協助，罷免並不容易，而民進黨是跟人民站在一起的政黨。