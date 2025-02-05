朱立倫中常會請客！國民黨力挺路易莎　批綠搞罷免成商家困擾

▲國民黨中常會發送路易莎咖啡。（圖／攝影中心）

記者鄭佩玟／台北報導

路易莎埔里酒廠門市4日發出公告，謝絕所有黨派到店內進行政治活動，引發聲援罷免行動的青鳥不滿，在網路上發起抵制路易莎。但同一時間，藍營則紛紛力挺路易莎，國民黨立委們都在臉書貼上路易莎咖啡照片，而國民黨主席朱立倫今（5日）也在中常會前請全體黨籍幹部、中常委們「喝咖啡」。

罷免活動全台烽火，路易莎埔里酒廠門市4日發文表示，「路易莎是一間提供溫馨舒適空間的咖啡店，讓客人享受美味咖啡和聊天看書的地方，偶爾會舉辦親子或藝文活動，但是謝絕所有黨派的政治活動」，因拒絕設攤遭青鳥出征，留言狂洗店家負評。

對此，國民黨今天全黨動起來力挺路易莎，除了多位藍委揪團訂購，朱立倫更在中常會前，提供每位中常會一人一杯路易莎飲品，讓與會藍委開心直呼「謝謝主席！」

朱立倫表示，平常大家安心從事營業的咖啡館，民進黨側翼也要從事罷免的工作，造成商家的困擾，這就是為何今天全民都說要力挺路易莎，因為路易莎做法是對的，商家做生意的地方，你作為罷免的場所，還攻擊店家，「真的是我們社會非常的不忍！讓台灣失去了人性、失去了善良，這絕對不是台灣該有的一個態度。」

