葉元之若被罷「地方熱議藍綠補選名單」　戴瑋珊：目前沒有規劃補選

▲國民黨立委葉元之。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民團發起全台大罷免，藍委葉元之首當其衝，連署相當踴躍，日前已經送到中選會審查，更傳出藍綠都已經開始調查補選人選，藍營有在地議員劉美芳、前立委江惠貞、「侯家軍」新北新聞局長李利貞，綠營則是在地議員戴瑋珊呼聲最高。對於被點名投入補選，戴瑋珊今（5日）受訪時回應，自己目前沒有相關規劃，就是把發言人與議員工作完成，希望國政一切都可以順利。

社會掀起大罷免潮，已有多個民團將第一階段連署遞交中選會，外界評估，有八到十個選區罷免可能成案，三至六席遭到罷免，對此，綠委賴瑞隆受訪時表示，包含當時選舉比較接近，不管票數接近、三腳督狀況，或是本身仇恨值高，做出不雅動作跟言行，不務正業整天做讓人民反感行為，被罷免機會自然就高，都還是回歸到立委本身，若有以民意為主，這些都不會發生，若跟人民做對，被罷免機會就高，這些都是人民意志，要充分尊重。

而板橋立委葉元之在罷免潮中連署最踴躍，日前更一度被鏡頭拍到眼眶泛紅落淚畫面，葉元之則澄清是眼睛過敏，戴瑋珊則表示，雖葉元之此舉好像確實可博得同情，不過公民團體也說了，大家不要覺得葉元之現在落淚就是真誠的，恐怕罷免行動結束後又會故態復萌，這是最有機會讓他知道民意的時間點。

對於葉元之罷免案，戴瑋珊表示，地方的公民團體對罷免葉元之是非常有信心的，在連署過程中發現也有很多深藍民眾都紛紛走出來，對國民黨在立法院的行為感到非常不滿，所以對葉元之來說有非常大的壓力，要看公民團體最後動員的狀況如何。

至於是否已經有投入罷免後的補選規劃？戴瑋珊僅說，自己目前沒有相關規劃，就是把發言人與議員工作完成，希望國政一切都可以順利。

