瑞典校園槍擊17人死傷！　槍手「持槍巡走廊」作案畫面曝

▲ 槍手據信單獨犯案,造成16人死傷,本人也已身亡。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

瑞典中部奧勒布羅市(Örebro)4日發生校園槍擊,造成槍手在內共11人死亡,另有6人受傷住院,首相稱這是該國史上最嚴重大規模槍擊案。有目擊者拍下槍手持槍在教室外走廊上徘徊,疑似正尋找下手目標,畫面十分驚悚。

綜合《衛報》等外媒,案發於奧勒布羅市的里斯貝里斯卡成人學校(Risbergska skolan),當地4日中午約12時30分發生槍擊,造成包括槍手在內共11人死亡,6名傷者中有一人性命垂危。

該校主要為20歲以上學生服務,招收未完成正規教育或成績不足以接受高等教育的成人,也開設針對移民的小學至高中及瑞典語課程,並向身障者提供職業培訓。

有目擊者拍下行兇過程,可見槍手持槍在走廊上行走,看向教室內部;其他影片則顯示學生走過雪地疏散,還可聽見遠方的建築傳來槍響,以及人們驚慌交談的聲音。

