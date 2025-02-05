瑞典校園槍擊17人死傷！　槍手「持槍巡走廊」作案畫面曝

▲ 槍手據信單獨犯案，造成16人死傷，本人也已身亡。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

瑞典中部奧勒布羅市（Örebro）4日發生校園槍擊，造成槍手在內共11人死亡，另有6人受傷住院，首相稱這是該國史上最嚴重大規模槍擊案。有目擊者拍下槍手持槍在教室外走廊上徘徊，疑似正尋找下手目標，畫面十分驚悚。

綜合《衛報》等外媒，案發於奧勒布羅市的里斯貝里斯卡成人學校（Risbergska skolan），當地4日中午約12時30分發生槍擊，造成包括槍手在內共11人死亡，6名傷者中有一人性命垂危。

該校主要為20歲以上學生服務，招收未完成正規教育或成績不足以接受高等教育的成人，也開設針對移民的小學至高中及瑞典語課程，並向身障者提供職業培訓。

The school shooter in action in Örebro today. pic.twitter.com/2TRxQC3Cum — Rebecca Mistereggen (@RMistereggen) February 4, 2025

有目擊者拍下行兇過程，可見槍手持槍在走廊上行走，看向教室內部；其他影片則顯示學生走過雪地疏散，還可聽見遠方的建築傳來槍響，以及人們驚慌交談的聲音。

BREAKING: At least 10 people killed in Örebro, Sweden school shooting, police say. pic.twitter.com/sUlC0RVx8T — AZ Intel (@AZ_Intel_) February 4, 2025

BREAKING:



Swedish police confirm at least 10 killed in a school shooting in Örebro.



A 35-year-man entered the school with an automatic weapon.



The Swedish Prime Minister will hold a press conference with more info in 30 minutes ???????? pic.twitter.com/iq6oTTFIBw — Visegrád 24 (@visegrad24) February 4, 2025

一名教師瓦倫馬克（Lena Warenmark）受訪描述，她總共聽見約10聲槍響，且離她很近，只能躲在自己的辦公室裡，所幸當時許多學生已經考完試返家，校園裡的人較平常少。

學生家長斯約堡（Johannes Sjöberg）表示，女兒在槍擊發生前約5分鐘才剛到學校，他一直用訊息和女兒保持聯絡，「她看到血，但老師非常盡責，把學生帶進去並把門上鎖」。他的女兒現已安全獲救，另據警方說法，所有躲起來的人員已於下午約3時撤離。

警方相信槍手是單獨行動，犯案動機不明，目前不認為涉及恐怖主義，但強調尚有許多未知數，調查仍在進行。