　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

瑞典校園槍擊17人死傷！　槍手「持槍巡走廊」作案畫面曝

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 槍手據信單獨犯案，造成16人死傷，本人也已身亡。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

瑞典中部奧勒布羅市（Örebro）4日發生校園槍擊，造成槍手在內共11人死亡，另有6人受傷住院，首相稱這是該國史上最嚴重大規模槍擊案。有目擊者拍下槍手持槍在教室外走廊上徘徊，疑似正尋找下手目標，畫面十分驚悚。

綜合《衛報》等外媒，案發於奧勒布羅市的里斯貝里斯卡成人學校（Risbergska skolan），當地4日中午約12時30分發生槍擊，造成包括槍手在內共11人死亡，6名傷者中有一人性命垂危。

該校主要為20歲以上學生服務，招收未完成正規教育或成績不足以接受高等教育的成人，也開設針對移民的小學至高中及瑞典語課程，並向身障者提供職業培訓。

有目擊者拍下行兇過程，可見槍手持槍在走廊上行走，看向教室內部；其他影片則顯示學生走過雪地疏散，還可聽見遠方的建築傳來槍響，以及人們驚慌交談的聲音。

一名教師瓦倫馬克（Lena Warenmark）受訪描述，她總共聽見約10聲槍響，且離她很近，只能躲在自己的辦公室裡，所幸當時許多學生已經考完試返家，校園裡的人較平常少。

學生家長斯約堡（Johannes Sjöberg）表示，女兒在槍擊發生前約5分鐘才剛到學校，他一直用訊息和女兒保持聯絡，「她看到血，但老師非常盡責，把學生帶進去並把門上鎖」。他的女兒現已安全獲救，另據警方說法，所有躲起來的人員已於下午約3時撤離。

警方相信槍手是單獨行動，犯案動機不明，目前不認為涉及恐怖主義，但強調尚有許多未知數，調查仍在進行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
NCC委員仍未過半「老三台+公視」恐停播
玉澤演「下跪求婚」拍好玩的　公司急滅火：沒有結婚計畫
小S大女兒Elly傳從美急返台！與大S最親...未能見最後一
美國暫停接收中港包裹　分析：削弱Temu、SHEIN等電商競
具俊曄悲痛大S驟逝！兩人第一次出國也在東京
美國郵政：即起停收中國大陸、香港包裹
快訊／台大醫院公費流感疫苗打光了！即起暫停接種服務
錢莊老闆是共諜！總統府3憲兵+3空軍「賣情報抵債」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東京民宅大火！延燒10建築「濃煙竄天」畫面曝　出動36輛消防車

瑞典校園槍擊17人死傷！　槍手「持槍巡走廊」作案畫面曝

澤倫斯基：烏克蘭願開啟停火談判　但美歐必須參與

俄軍又誤擊友軍！前線攻擊北韓飛彈車　金正恩「最新兵器」淪廢鐵

曾飛去日本玩3周　24歲澳女返國「腿部突然劇痛」送醫72小時身亡

燃油耗盡！　2架美軍F-35戰機緊急降落日本松山機場

被美點名「下個徵收關稅對象」　歐盟想儘早談判避免貿易戰

台男「手機伸裙底」偷拍！　遭日本警方逮捕

男二手店挖寶　花164元買盤竟是「乾隆古董瓷器」市價超過14萬元

入冬最強寒流！暴風雪襲北海道「一夜降120cm」　白川村降雪破紀錄

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

#放煙火 把重劃區雜草燒了 小情侶見釀禍急躲鏡頭 #台中

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友上集

【WBC資格賽】球員集訓首日大點名 張育成嗨喊：我要全部

#三環幫 #角頭 #劉憲治 遭斷掌槍殺！今 #告別式 #特警 持衝鋒槍重兵維安

Doncic搭機抵達洛杉磯！ 比「LA」手勢 湖人總管親迎

東京民宅大火！延燒10建築「濃煙竄天」畫面曝　出動36輛消防車

瑞典校園槍擊17人死傷！　槍手「持槍巡走廊」作案畫面曝

澤倫斯基：烏克蘭願開啟停火談判　但美歐必須參與

俄軍又誤擊友軍！前線攻擊北韓飛彈車　金正恩「最新兵器」淪廢鐵

曾飛去日本玩3周　24歲澳女返國「腿部突然劇痛」送醫72小時身亡

燃油耗盡！　2架美軍F-35戰機緊急降落日本松山機場

被美點名「下個徵收關稅對象」　歐盟想儘早談判避免貿易戰

台男「手機伸裙底」偷拍！　遭日本警方逮捕

男二手店挖寶　花164元買盤竟是「乾隆古董瓷器」市價超過14萬元

入冬最強寒流！暴風雪襲北海道「一夜降120cm」　白川村降雪破紀錄

選罷法覆議挨批護航罷免　行政院：三讀法案隔35天送件才是拖延

日本知名燒肉「插旗台北中山」10多年　宣布吹熄燈號！

青鳥嗆抵制路易莎　媒體人批「台派為所欲為」：大罷免敗相畢露

東京迪士尼海洋「夢幻泉鄉」即起免搶票也能入園　玩設施仍要抽卡

葉元之若被罷「地方熱議藍綠補選名單」　戴瑋珊：目前沒有規劃補選

吃完早餐還輪不到！耳鼻喉科爆人潮　他排100多：醫師明顯疲態

玉澤演「單膝下跪求婚」單純拍好玩的！　公司急滅火：沒有結婚計畫

NCC委員仍未過半「老三台+公視」恐停播　最糟解法提告護權益

不只年貨大街頭獎同一人引戰　網諷內埔星巴克「怎會開在這」

快訊／疑車速過快！高雄轎車摔進排水溝　駕駛意識不清送醫

隧道內前車飄移險撞牆　後車剛猜打瞌睡下秒快嚇死

國際熱門新聞

川普下令「若遭暗殺身亡」將殲滅伊朗

和男友吵架！男友爸「安慰到床上」天天激戰

即／川普：美國將「接管加薩走廊」

中國未獲寬限期　美國課徵10%新關稅生效

川普簽行政命令　退出聯合國人權理事會

瑞典爆校園槍擊至少5人中彈！恐怖畫面曝

美媒：川普起草行政命令擬「解散教育部」

納坦雅胡見川普　討論以哈2階段停火談判

GG套戒指卡住　鐵剪「喀擦」險壞掉

AV女優千人斬影片被下架　理由曝光

人生何時感到最幸福快樂？　英新研究「45歲左右」原因曝光

台男「手機伸裙底」偷拍　遭日警逮捕

瑞典校園槍擊10死　槍手身亡行兇動機不明

飛日本玩3周　24歲女返國後「腿劇痛」死亡

更多熱門

相關新聞

瑞典校園槍擊10死　槍手身亡行兇動機不明

瑞典校園槍擊10死　槍手身亡行兇動機不明

瑞典一所學校4日發生槍擊事件，造成至少10人喪生，而這也是該國有史以來最嚴重的槍擊事件。警方表示，目前初步調查顯示，槍手疑似在死者名單中，尚不清楚行兇動機。

瑞典爆校園槍擊至少5人中彈！恐怖畫面曝

瑞典爆校園槍擊至少5人中彈！恐怖畫面曝

三環幫大哥告別式　旗袍妹露腿推棺上悍馬

三環幫大哥告別式　旗袍妹露腿推棺上悍馬

即／竹東槍擊案1幫派小弟投案　涉殺人罪嫌恐逃亡遭聲押

即／竹東槍擊案1幫派小弟投案　涉殺人罪嫌恐逃亡遭聲押

疑涉竹東槍擊案！1男被策反重新入境

疑涉竹東槍擊案！1男被策反重新入境

關鍵字：

槍擊案瑞典奧勒布羅市校園目擊者

讀者迴響

熱門新聞

大S搭機合照粉絲「最後身影」瘋傳

汪小菲挨轟認錯了！

命理師斷言小S「命中有4女1子」　網驚呼：雞皮疙瘩

大S死於大白肺！醫白話解「被痰活活淹死」

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

大S要回家了！　傳靈堂與小S公公同地點

辜嚴倬雲辭世　享嵩壽105歲

路易莎總部FB遭青鳥威脅：想想10萬人消費選擇喔

大S、具俊曄最後甜蜜合影公開了

大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機

今晨6.5℃！　午後變天「下最大」地區曝

具俊曄痛失大S　韓友人：他性格脆弱可能瘋了

寒假僅15天！台南「今天提早開學」原因曝

玉澤演巴黎鐵塔前下跪求婚了！素人女友感動哭出來　定情照全曝光

更多

最夯影音

更多

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面