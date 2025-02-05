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瑞典校園槍擊10死！　槍手身亡「行兇動機不明」

記者張方瑀／綜合外媒報導

瑞典一所學校4日發生槍擊事件，造成至少10人喪生，而這也是該國有史以來最嚴重的槍擊事件。警方表示，目前初步調查顯示，槍手疑似在死者名單中，尚不清楚行兇動機。

根據《路透社》報導，這起事件發生在奧勒布羅市（Orebro）的里斯貝里斯卡成人學校（Risbergska skolan），校內教師佩加多（Maria Pegado）回憶當時狀況表示，槍擊是在午休剛結束時發生，「突然有人衝進我們的教室，大喊『快跑！』」

▲▼瑞典校園槍案造成至少10人死亡。（圖／路透）

▲瑞典校園槍案造成至少10人死亡。（圖／路透）

佩加多指出，「我立刻帶著我的15名學生衝出教室，跑到走廊裡，然後我聽到了兩聲槍響，但我們成功逃了出來，我們當時距離學校入口很近。」她餘悸猶存地說，「我看到有人在拖著傷者離開，先是一個人，接著又一個……那一刻我意識到，情況真的很嚴重。」

有目擊者描述，槍手當時身穿深色服裝在校園走廊開槍，過程不發一言默。另外，也有目擊者指出，槍手疑似攜帶兩把長槍，一把背在背上，另一把則拿在手上。

瑞典警方表示，35歲的男性槍手獨自行動，在學校裡開槍掃射，警方獲報到場後，槍擊尚未停止，槍手因傷被送往醫院，不治身亡，警方尚未掌握槍手行凶的動機。警方也指出，槍手沒有前科，也不是警方監管的對象。

▲▼瑞典校園槍案造成至少10人死亡。（圖／路透）

▲警方尚未掌握槍手行兇動機。（圖／路透）

瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）表示，這是瑞典歷史上最嚴重的大規模槍擊案，「要完全理解今天發生的這一切真的很困難，今晚，一片黑暗正籠罩著瑞典。」

發生槍案的成人學校專門替未完成正規教育或未達升學標準的成人提供補習課程，此外有許多學生是移民，他們希望透過進修獲得學歷，進而找到工作，同時也學習瑞典語。

儘管瑞典近年來槍枝暴力問題嚴重，但校園槍擊案仍然相對罕見。根據瑞典國家犯罪防治委員會（Swedish National Council for Crime Prevention）數據，從2010年至2022年間，瑞典共發生7起校園攻擊事件，導致共10人喪生。

瑞典的槍枝持有率在歐洲相對較高，主要與狩獵文化相關，但仍遠低於美國。不過，近年來，瑞典深受幫派犯罪困擾，槍擊與爆炸事件頻發，使得這個擁有約1000萬人口的北歐國家，成為歐盟內槍枝暴力問題最嚴重的國家之一。

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