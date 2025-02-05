瑞典爆校園槍擊「至少5人中彈」！師生躲餐廳保命　恐怖畫面曝

▲瑞典校園發生槍擊案，至少5人中彈送醫。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

瑞典中部城市奧勒布羅（Örebro）的一所成人教育中心（Komvux）4日發生槍擊案，至少5人中彈，被送往醫院治療，其中1人傷勢危急，4人正在接受手術。根據警方報告，其中一人疑似肇事者。事件發生後，警方與救援部門迅速趕到現場，校園被封鎖，警方直升機在空中巡邏。

綜合外媒報導，這起槍擊案發生在瑞典時間周三下午12時30分（台灣時間周二晚間7時30分）過後，位於瑞典首都斯德哥爾摩以西200公里處的奧勒布羅省首府奧勒布羅（Örebro）一所成人教育中心（Komvux）傳出有槍手疑似使用自動步槍進行攻擊。警方與救護人員獲報後迅速抵達現場處置。

One Psychopath Arrested in Örebro Shooting.



???? Sweden school shooting: Police warn "danger not over" after five people shot in an attack at a school in Örebro, 200 km west of Stockholm. Armed suspect still at large. #Örebro #Sweden #SchoolShooting pic.twitter.com/1QgSUzpGsB — know the Unknown (@imurpartha) February 4, 2025

根據網路上流傳畫面，槍手使用的是自動步槍，現場還發出如一連串如像鞭炮炸開的槍聲，不少民眾尖叫逃竄，甚至有部分學生逃到餐廳避難。另外還有畫面顯示，教室內紅燈狂閃，而學生則全部安靜躲到桌椅下，現場氣氛相當緊張。

People are hiding under the benches after a school shooting in Örebro, Sweden, where at least five people have been shot. pic.twitter.com/b7yRh7Lpem — Alexander Sjöstedt (@SeastedtInc) February 4, 2025

當地警方初步說明，確認5人遭到槍擊，但暫時不清楚是否有其他人員傷亡，警方無人受傷，初步界定案件為謀殺未遂、縱火、嚴重武器攻擊，附近醫院急診室均已騰出空位，準備隨時因應，呼籲大眾若無重大病痛，暫時避免前往醫院。瑞典司法部長斯特莫（Gunnar Strommer）則向公共廣播公司瑞典電視台（SVT）表示，這是一起重大事件，政府正與警方保持密切聯繫。

該教育中心位於瑞典首都斯德哥爾摩以西200公里處的奧勒布羅省首府奧勒布羅，原本是一間高中，目前也是歐勒伯羅市政府營運的成人教育中心，招收20歲以上學生，主要向未完成中小學教育的民眾提供教育，並且幫移民上課。