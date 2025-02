瑞典爆校園槍擊「至少5人中彈」！師生躲餐廳保命　恐怖畫面曝

▲瑞典校園發生槍擊案,至少5人中彈送醫。(圖/路透)

記者閔文昱/綜合報導

瑞典中部城市奧勒布羅(Örebro)的一所成人教育中心(Komvux)4日發生槍擊案,至少5人中彈,被送往醫院治療,其中1人傷勢危急,4人正在接受手術。根據警方報告,其中一人疑似肇事者。事件發生後,警方與救援部門迅速趕到現場,校園被封鎖,警方直升機在空中巡邏。

綜合外媒報導,這起槍擊案發生在瑞典時間周三下午12時30分(台灣時間周二晚間7時30分)過後,位於瑞典首都斯德哥爾摩以西200公里處的奧勒布羅省首府奧勒布羅(Örebro)一所成人教育中心(Komvux)傳出有槍手疑似使用自動步槍進行攻擊。警方與救護人員獲報後迅速抵達現場處置。

