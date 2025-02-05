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今下午變天「2地越晚雨越大」　下波寒流最凍剩8度

記者李姿慧／台北報導

寒流今天(5日)白天減弱，不過下午起水氣增加，越晚雨越大，基隆北海岸、東北部有較大雨勢；下波冷空氣周五下半天南攻，強度為強烈冷氣團或寒流等級，寒冷天氣將持續到下周一清晨，周六和周日最冷，台南以北、東部低溫下探8度。

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▲今天下半天水氣增加，越晚雨越大，北海岸、東北部有較大雨勢。（示意圖／記者李毓康攝）

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中央氣象署預報中心技正林秉煜表示，今天上半天天氣穩定，僅花東有零星降雨，今天下半天後水氣逐漸增加，迎風面基隆北海岸、東半部下雨機會逐漸提高，台北、桃園、新竹、苗栗降雨機會自今下半天到晚間也會變高，今晚到明晨基隆北海岸、東北部有較大雨勢。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

林秉煜指出，周四到下周二降雨情況將逐漸緩和，北部、東半部、中南部山區明天降雨機率高，周五和周六冷空氣南下，降雨範圍變小，桃園以北、東半部、西部山區要注意降雨，周日和下周一降雨區更為縮小，基隆北海岸、大台北、東半部有降雨，下周二環境偏東風，降雨剩東半部。

溫度方面，林秉煜說明，今天寒流逐漸減弱，白天高溫部分，北部、東部約16到17度，中南部20到21度，今天晚間到明天清晨偏冷，中部以北、東半部約14度左右，南部16度，沿海空曠地區和竹苗有接近10度左右低溫。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼低溫分布和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

下波冷空氣將在周五下半天開始南下，林秉煜表示，該波冷空氣強度在強烈冷氣團和寒流之間，將持續影響到下周一清晨，其中周五下半天後，溫度由北到南、周五到周六逐漸變冷，周五北部約16到18度，中部、南部約20到24度，周六溫度明顯再下滑，最冷時間點在周六到周日，感受比較寒冷，下周一白天溫度將明顯回升，各地高溫將回升到18到21度。

低溫分布上，林秉煜分析，周五晚間溫度將由北往南降溫，北部有10度低溫，苗栗以北、宜蘭、北花蓮也有10度低溫，其他地區約12到14度；周六晚間到周日清晨，台南以北、東半部、金馬低溫約8到10度，其他各地約12到14度，周日晚間到下周一清晨溫度雖略回升但仍感受寒冷，台南以北、宜花東有10度左右低溫。

降雪部分，林秉煜說明，今天下半天到明天西半部3000公尺以上高山有零星下雪機會。

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