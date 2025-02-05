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周五再迎強冷空氣「挑戰寒流」　一路急凍到周末

▲▼羽絨衣,行人,路人,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周五還將有一波冷空氣挑戰寒流等級。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(5日)、明天(6日)寒流減弱，不過環境水氣增多，北部和東部將轉陰雨天氣，氣溫回升有限，周五將再迎強冷空氣，且挑戰寒流等級，全台將大降溫，伴隨較多水氣，北東有雨。

天氣風險公司分析師林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今日清晨各地依舊寒冷，各平地最低溫約落於6到11度，今、明兩天本波寒流會逐漸減弱並隨北方冷高壓東移出海，台灣轉偏東風環境，各地氣溫將緩步回升。

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不過林孝儒指出，由於環境水氣將會有所增多，除了北部及東部會轉陰有短暫陣雨的天氣外，中南部也將時而轉多雲或陰的天氣，山區也有短暫陣雨可能，整體氣溫回升幅度有限，預測北部及東部高溫約16到18度，低溫約12到14度；中南部高溫約19到23度，低溫約13到16度。早晚仍有寒意。

周五起伴隨新一波北方冷高壓逐步南下，林孝儒分析，台灣轉為東北季風增強影響，且氣溫將再度下滑轉冷，預測此波強冷空氣將一路影響至周末，預測北部低溫可能探至10至12度，將有機會達強烈大陸冷氣團或到寒流等級。

林孝儒進一步說明，屆時因迎風水氣較多，預測北部及東部為陰有短暫陣雨天氣，中南部相對雲量較少，為多雲或晴的天氣，但須留意輻射冷卻效應帶來的低溫現象。

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