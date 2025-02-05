周五迎寒流降到10度　他皮皮剉「今年特別冷」！網曝1差異很有感

▲原PO感覺今年特別冷。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者施怡妏／綜合報導

今天（5日）、明天（6日）寒流減弱，不過環境水氣增多，北部和東部將轉陰雨天氣，氣溫回升有限，周五將再迎強冷空氣，且挑戰寒流等級。就有網友指出，以往北部地區的冬季氣溫大約在15至20度之間，但今年卻頻頻出現10至15度的低溫，直呼「今年冬天特別冷」。對此，網友表示，今年冷得比較久。

有網友在PTT發文，「今年冬天特別冷？」以往北部冬天，氣溫大概15至20度左右，但今年常常出現10至15的低溫，寒流來時甚至還出現10度以下的氣溫，不僅如此，山區降雪的情況也比以往頻繁。

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貼文曝光，有網友點頭，「今年真的比較冷」、「今年冷很久」、「台灣濕冷是全世界最冷的」、「冷很久，以前是有明顯回溫」、「今年冷的時間長很多」、「前幾年常常聖誕節還在穿短袖，今年冬天11月後就再也沒有穿過短袖了」、「這個冬天是好幾波冷氣團的中高層水氣特別多，容易下雪」、「今年冷很久！至少已經冷了2個月了」、「過去10多年，沒有像今年開暖氣開那麼久」、「之前冬天動不動就回暖到20幾度，今年少很多」、「今年不是最冷，但是冷很久，約莫從十月底十一月就開始冷，一波又一波，有點受不了」。

▲周五還會再冷一波。（圖／氣象署提供）



中央氣象署預報中心技正林秉煜說明，今天寒流逐漸減弱，白天高溫部分，北部、東部約16到17度，中南部20到21度，今天晚間到明天清晨偏冷，中部以北、東半部約14度左右，南部16度，沿海空曠地區和竹苗有接近10度左右低溫。

下波冷空氣將在周五下半天開始南下，林秉煜表示，該波冷空氣強度在強烈冷氣團和寒流之間，將持續影響到下周一清晨，其中周五下半天後，溫度由北到南、周五到周六逐漸變冷，最冷時間點在周六到周日，下周一白天溫度將明顯回升，各地高溫將回升到18到21度。

林秉煜分析，周五晚間北部有10度低溫，苗栗以北、宜蘭、北花蓮也有10度低溫，其他地區約12到14度；周六晚間到周日清晨，台南以北、東半部、金馬低溫約8到10度，其他各地約12到14度，周日晚間到下周一清晨溫度雖略回升但仍感受寒冷，台南以北、宜花東有10度左右低溫。

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