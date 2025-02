美跨黨派議員提「不歧視台灣法案」　挺台重返IMF

▲ 韓裔聯邦眾議員金映玉長期挺台。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社記者鍾佑貞華盛頓4日專電

美國聯邦眾議員金映玉與葛林今天一起提出「不歧視台灣法案」,支持台灣參與國際貨幣基金(IMF)。金映玉表示,台灣作為全球第21大經濟體,理應在IMF有一席之地。「我們不能再讓中共使台噤聲、壓制台灣自由。」

共和黨籍金映玉(Young Kim)與民主黨籍葛林(Al Green)提出的「不歧視台灣法案」(Taiwan Non-Discrimination Act),呼籲美政府支持台灣加入國際貨幣基金、台灣參與IMF有關台灣經濟及金融政策的定期監管活動、提供台灣民眾在IMF的工作機會,及讓台灣接受IMF技術援助與培訓。

As the 21st largest economy in the world and 10th largest goods trading partner of the United States, Taiwan deserves a seat at the IMF.



I’m proud to lead a bipartisan bill to allow Taiwan’s perspective to be heard in international financial decisions.https://t.co/7U0N3weZUD