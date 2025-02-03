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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣挨批說謊　北市府曝吳靜怡舊文：是誰支持南韓戒嚴給賴清德示範？

▲▼台北市長蔣萬安新春賀歲拜年廣播。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安新春賀歲拜年廣播。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

立法院新會期於今（3）報到，民進黨在春節期間持續發動罷免藍委連署，而今天也有罷免團體將第一階段連署書送至中選會。面對政治評論員、罷免徐巧芯團隊志工吳靜怡指控遭警察跟監，台北市長蔣萬安強調，支持警方依法依規在應有範圍內執法；台北市政府副發言人李政軒也翻出吳靜怡去年談南韓戒嚴的舊文，酸這就是吳所謂「該有的態度」嗎？

蔣萬安3日上午於台北市政府進行新春賀歲拜年廣播，會後接受媒體訪問。針對罷免團體指控被警察跟監，吳靜怡說已有創傷症候群，另綠議員也說這是白色恐怖再現，信義分局有無拿捏好比例原則？蔣萬安表示，警方就是必須維持任何集會活動的安全，避免衝突，自己也堅持且維持一貫立場，就是支持警方依法依規，而且在應有的範圍之內執法。

針對信義分局長自請處分，蔣會不會核准同意，以及是否覺得有必要處分？蔣萬安回應，警察局會做一個檢視，到最後做一個決定。

由於多位藍委遭遇罷免危機，會不會有力挺的實際行動？蔣萬安說，自己從去年開始強調，為罷免而罷免的政治操作，其實是傷害台灣的民主，還是很希望中央政府能夠傾聽到基層民眾的聲音，貼近民眾，而且以民生為優先，能夠推出福國利民的法案，這才是符合民眾的期待。

另外，針對吳靜怡稱蔣萬安一再說謊遮掩戒嚴行為，台北市政府副發言人李政軒補充道，蔣萬安已明確表示，支持警局依法依規在應有的範圍內執法，立場很清楚；真正遮掩、該被檢視的，反而是去年民進黨團挺戒嚴臉書文章，到底是誰發的？找到了嗎？又是誰去年支持、鼓吹南韓戒嚴是給總統賴清德「一個強而有力的示範」，至今超過38天當沒事？難道這就是吳靜怡所謂「該有的態度」嗎？

南韓總統尹錫悅於去年12月宣布戒嚴，當時吳靜怡在晚上10點07分於Threads發文強調，「南韓給了威廉一個對付國會亂象強而有力的示範，和面對共產國家干政應該有的態度：總統尹錫悅宣布緊急戒嚴。」

吳靜怡文末引述韓聯社報導，指出「南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴，並宣布戒嚴是因為反對黨行為導致政府陷入癱瘓，戒嚴是為了重建自由民主的國家。」

▼面對2024年12月南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，吳靜怡當時稱，南韓給了威廉（意指總統賴清德）一個對付國會亂象強而有力的示範。（圖／翻攝自Threads／gracewooh）

▲▼面對2024年12月南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，吳靜怡當時稱，南韓給了威廉（意指總統賴清德）一個對付國會亂象強而有力的示範。（圖／翻攝自Threads／gracewooh）

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