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國際實習生再+1！　北市青年局攜手早稻田大學簽實習合作備忘錄

▲▼北市青年局攜手早稻田大學簽實習合作備忘錄。（圖／台北市政府青年局提供）

▲北市青年局攜手早稻田大學簽實習合作備忘錄。（圖／台北市政府青年局提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市青年局成立後積極推動「國際實習生計畫」，去年率先與哈佛大學合作，成為全台首個與該校建立實習合作的政府機構。此次青年局赴日本東京訪問期間，再與早稻田大學簽署「國際實習生計畫」備忘錄，是早稻田大學首次與華語世界行政機關簽訂實習生合作備忘錄。局長殷瑋表示，這象徵雙方合作邁入新里程碑，也為未來拓展多元化的國際合作計畫奠定堅實基礎。

青年局去年6月掛牌後隨即啟動「國際學生實習計畫」，114年開始該計劃將擴大規模，預計迎來哈佛大學、普林斯頓大學、賓州大學及麻省理工學院等世界頂尖學府學生，與台北學生攜手合作，為台北市的城市發展注入創新動能。

此次與早稻田大學的合作不僅是台日青年人才交流的重要里程碑，更為未來深化合作奠定堅實基礎，攜手打造更多元且豐富的國際學習與實習機會，積極培育具全球視野的優秀青年人才。

殷瑋提到，此次出訪特別向一位早稻田大學校友借用了象徵該校代表色的胭脂色領帶，這不僅是一條領帶，更象徵台北市政府青年局與早稻田大學之間的深厚合作關係。他也指出，許多台灣的早稻田大學校友對此次合作高度關注並給予大力支持，彰顯雙方合作的重要性。

殷瑋強調，青年局積極尋求與國際頂尖學府合作的機會，而早稻田大學作為日本首屈一指的高等學府，在培育全球人才方面擁有深厚經驗。雙方經過多次洽談，一致認同透過簽署備忘錄，為青年打造具備深度與廣度的國際實習平台。備忘錄簽署完成後，早稻田大學將立即啟動實習生遴選程序，邀請優秀的早稻田大學學生參與青年局暑期實習，將課堂所學應用於實務。

早稻田大學留學中心所長Maji Rhee表示，希望早稻田大學學生能透過實地調查，與台灣大學生協作，為臺北市的城市發展提供創新視角與解決方案，這正是早稻田大學培育全球化人才的核心理念。青年局也特別設計實習配對機制，讓國際實習生與本地學生攜手合作，深入探討市政議題，透過實地研究和田野調查，實習生將共同為臺北的城市生活開創更多創新可能。

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