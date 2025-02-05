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辜嚴倬雲辭世　馬英九發文悼念曝「辜媽媽心繫兩岸和平」

▲▼馬英九發文悼念辜嚴倬雲。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

▲馬英九發文悼念辜嚴倬雲。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

記者郭運興／台北報導

雲品國際今（5日）早發布台泥公司榮譽董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲女士於昨日辭世，享嵩壽105歲。對此，前總統馬英九發文悼念，文中回顧與「辜媽媽」的過往點滴，令他印象深刻，他也提到，最近一次拜訪辜媽媽，她還用溫暖的手握住自己的手，勉勵大家多為國家社會做事，自己近年致力於兩岸和平發展，相信這就是辜媽媽的心願，也是兩岸人民的共同心願。

馬英九表示，辜嚴倬雲女士去世了，自己非常震驚與難過，辜嚴倬雲女士是自己在總統任內聘的資政。多年以來，待他如親，每次見面，總是多所勉勵，他都稱「辜媽媽」，一方面感念辜振甫先生對國家、對兩岸關係的貢獻，一方面也是感受一位慈祥的長輩，始終鼓勵且呵護著他。

馬英九指出，辜媽媽家學淵源，底蘊深厚，她是福建福州人，祖籍河南固始，是北京大學首任校長嚴復之孫女，台灣板橋林家林爾康之外孫女，鹿港辜家辜振甫之妻，姊姊是名作家華嚴（本名嚴停雲）女士，家族可以說是半部台灣史，開枝散葉，從教育文化到產業金融，伴隨著台灣經濟起飛，在各領域都有傑出的成就。

馬英九提到，自己對辜媽媽印象最深的，是她忠黨愛國，終身是中國國民黨黨員，這幾十年來，也始終協助中國國民黨發展茁壯，包括自己的個人幾次選舉，辜媽媽都非常關心，早年追隨蔣夫人宋美齡女士，長期擔任中華民國婦女聯合會主任委員，參與各項公益活動，結束前必領唱中華民國頌、梅花，印象非常深刻。

馬英九指出，綜其一生，辜媽媽都熱心公益，幫助清寒子弟就學，也透過振興醫療財團法人振興醫院，協助他們的就醫問題，也注重生態保育，成立保種中心。公務之餘，辜媽媽相夫教子，兒女均學有所成，足為社會典範。

馬英九說，其中格外有意義的，是辜媽媽陪伴夫婿辜振甫先生參加數次「辜汪會談」，開創兩岸關係重要篇章。1993年4月27日，她陪同辜振甫先生遠赴新加坡，與中國大陸方面的海峽兩岸關係協會（海協會）會長汪道涵會談，雙方在4月29日簽署《兩岸公證書使用查證協議》、《兩岸掛號函件查詢、補償事宜協議》、《兩會聯繫與會談制度協議》及《辜汪會談共同協議》等四項事務性協議；首創兩岸當局授權的談判機制，象徵兩岸關係融冰發展，國際社會矚目，更嘉惠兩岸人民。

馬英九表示，也因如此，2015年3月，當年穿梭兩岸溝通，一手促成「辜汪會談」的新加坡建國總理李光耀先生去世，自己親赴新加坡弔唁，第一個想到邀請陪同前往的就是辜媽媽，只是當時在醫療團隊建議下並未成行，但故人情誼，山高水長。

接著，馬英九再提到，2016年4月29日，「辜汪會談」23週年，他特別邀辜媽媽前往金門和平紀念園區，為「和平台海，繁榮永續」紀念碑揭碑，彰顯曾是戰地的金門，如今成為觀光勝地，對兩岸和平穩定發展的意義，以及「辜汪會談」對兩岸制度化協商不可磨滅的貢獻。

馬英九回顧，當時辜媽媽以近百歲高齡在儀式上發言。她說，「經過23年的風雨和波折，現在和平發展局勢得來不易，大家一定要格外珍惜。兩岸和平是兩岸人民的共同願望，未來兩岸一定要在和平的道路上一齊邁進。」這段話讓他相當感動。

最後，馬英九強調，最近一次拜訪辜媽媽，精神氣色均佳，還用溫暖的手握住他的手，勉勵大家多為國家社會做事，自己近年推動兩岸青年交流，致力於兩岸和平發展，相信這就是辜媽媽的心願，也是兩岸人民的共同心願。

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►辜嚴倬雲辭世　享嵩壽105歲

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